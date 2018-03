スペイン・バレンシアに住むコンチャ・ガルシア・ザエラさん(87歳)は、彼女の友人たちの間では珍しい趣味を楽しんでいます。

その趣味とはMicrosoftのペイントとマウスを使ってお絵かきをすること!

(※Windows標準のツールで基本的な機能しかないので、本格的な絵を描くには向かない)

そんな彼女の絵が、世界中で反響を呼んでいます。

87-Year-Old Grandma Uses Microsoft Paint In A Way That Would Probably Surprise Even Its Developers



ザエラさんが使用しているのはWindows7とマウス、そしてMSペイント。



こちらが彼女の描いた作品。87歳がマウスで描いたとは思えない細かさ!



原色が目立つ色使いも、むしろ味がありますね。



8ビット時代のゲームを思い起こす街並み。



木々の描写がすごい!

[画像を見る]

使いこなしてる感が高い、モノクロのグラス。

[画像を見る]

ペンキの汚れまで表現した海沿いの街。

[画像を見る]

日本庭園でしょうか。

[画像を見る]

枝に止まった鳥。グラデーションが見事。

[画像を見る]

遠近感のある海辺。



孫娘の勧めでインスタグラムに投稿した途端、世界中から絶賛の声が届いたそうですが、彼女は「なぜ私の絵がこんなに注目を浴びるのかさっぱりよ」と語っているそうです。

87歳がパソコンを使うだけでも感心ですが、マウスでこれだけの細かい作業をこなすとは驚異的ですね。

コンチャ・ガルシア・ザエラさんのインスタグラムは以下よりどうぞ。

@conchagzaera