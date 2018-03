2016年12月、アクセルとブレーキを踏み間違えるという不注意により、1人の女性の命を奪い1人の男性には重傷を負わせた68歳高齢者の女。このほど裁判で2年の懲役刑が下されたが、判事の「68歳にしては厳しい判決」という言葉に世間は「甘すぎるだろう」と批判の声があがっている。英メディア『Mirror』『Metro』などが伝えた。



2016年12月8日の午後3時26分、英バークシャー州ウッドリーに住むパートポール・ソール(68歳)は、レディングの混雑した住宅街の道路を時速約48kmで走行中、アクセルとブレーキを踏み間違えて歩道に大きく乗り上げ、そこを歩いていた女性と男性の2人を撥ねた。



事故の映像では、ソールの運転していた黒のフォード・フォーカスが対向車線手前から突然スピードを出して現れ、前を走っていたバスの横をすり抜けて歩道に突っ込んでいる。その後2人の通行人を撥ね、激突したレンガ壁の中に埋もれるようにして車は停止し、事故現場を目撃した他の車の運転手らが走り出てくる姿や、フォード車から降り立つソールの姿が捉えられている。ソールは頭に手をやり、駆け寄る人々らに「瓦礫の中に既に女性が倒れていて、私は何も悪いことはしていない」「ブレーキが利かなくなった」と口にしたという。ソールは警察署に連行される前に病院に搬送され、検査を受けたようだ。



ソールの不注意運転により事故に巻き込まれたのは、20歳の男性と44歳の女性だった。男性はこの時昼休みで外に出ており、ソールの車に撥ねられて走っていたバスの側面に体を投げ飛ばされた。その後立ち上がろうと試みたが、両脚にその後の人生を変えてしまうような重傷を負ったことがわかり、病院へ搬送された。しかし44歳の女性は不運にもソールにより命を奪われてしまった。



この女性ソナタ・ソーリティテさんは、姪の家の近くで撥ねられた。事故を知った姪がすぐに外に飛び出し、車の下で動かなくなったおばの姿を発見した。ソナタさんはリトアニアから旅行で姪家族に会いに来ており、旅先での不慮の事故に巻き込まれてしまったのである。



1人に重傷を負わせ、1人の命を奪ったソールの裁判が、このほどレディング刑事法院で行われた。アラン・ブレイク検察官は、ソールが運転時には義務付けられていた眼鏡を着用していなかったことを指摘し、人を轢いておきながら「最初から倒れていた。ブレーキが利かなくなった」と言い訳をしていたことを糾弾した。ソールは、危険な運転をし重大な事故を引き起こした罪を認めた。ドバイから駆けつけたソールの5人の子供たちが見守る中、ポール・ダグデール判事は、祈るように両手を組みうなだれるソールにこのように述べた。



「被告には5人の子供と10人の孫がおり、子供たちは大学を卒業しそれぞれ事業をしていることからも地域に信用があるといってよいだろう。またこの事故は、被告が故意の危険な運転をしたことで起こったものではない。被告はアクセルを踏んで車が急発進した後パニックになり、更にブレーキとアクセルを間違えてアクセルを強く踏んでしまうという“パニックの連鎖”を引き起こした。しかし不注意により重大な過ちを犯し悲劇的な結果を招き、わずか6秒ほどの間に2人の被害者を巻き込んだという事実は重く受け止めなければならない。我々は、一旦ハンドルを握ると重大な責任が生まれるのだということを決して忘れてはならない。それを怠ると他者の命をリスクに晒すことになるのだ。」



また今回ソナタさんの姪は、被害者が受けた影響に関する供述に「おばを亡くした悲しみはたとえようもありません。おばを殺されたことは、私や家族の人生を永遠に変えてしまいました」と綴っており、感情が不安定で、この事故がリトアニアに住む親族らとの関係にも大きな影響を及ぼしてしまったと話している。



判事は「68歳にしては厳しい判決ではあるが」と述べた上で、ソールに2年の懲役刑および出所後も6年間の免許停止命令を下した。法廷ではソールの子供らが涙を見せる場面も見られたようだ。しかしながらこのニュースを知った人からは、厳しい批判の声が相次いでいる。



「ちょっと待ってよ。人を死なせておいてたった2年? 被害者家族の気持ちはどうなるの。」

「なんで判決がこんなに甘いんだ。」

「一生かけて被害者家族に償え。」

「そもそもこの女、轢き殺しておきながら『最初から倒れていた』って嘘を言っているわけでしょう。信じられない。」

「殺人で2年の懲役だなんてジョークもいいとこだ。」

「嘘までついて。一生刑務所に入れろ。」



なお、両脚に重傷を負った男性は、最近になってようやく杖無しで再び歩けるようになったという。



