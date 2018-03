さっそくだが、大きな注目を集めているこちらのワンコをご覧いただきたい。

she is an influencer on youtube pic.twitter.com/0zP5aYtfIW

耳をポニーテールの様に1つにまとめた、見るからに美しい1匹の犬。

どこかでこういう有名人を見たことがないだろうか?

人々はすぐに気が付いた。

そう、この人である。

言わずと知れた、トランプ米大統領の娘イヴァンカさんだ。

比べてみたら瓜二つ。

先のツイートには30万近い人が「いいね」し、リツイートされた件数も10万件を超え話題に。複数の海外メディアでも取り上げられ、人々は以下のような結論に至ったようだ。

Why does this dog look EXACTLY like Ivanka Trump? pic.twitter.com/JgazsqocUu

- Dan (@Captain__DMan) 2018年3月18日