超クール！スーパーマン&バットマンのコラボ電子ウォッチが限定数販売中
電子ペーパー搭載のディスプレイウォッチ「FES Watch U（フェスウォッチユー）」とコラボレーションした、「FES Watch U Superman」と「FES Watch U Batman」が、各100点限定で発売中。
【写真6枚】FES Watch U×スーパーマン&バットマン フォトギャラリー
電子ウォッチがDCヒーローとコラボ!
DC Comicの人気キャラクター、Superman（スーパーマン）とBatman（バットマン）のデザインをプリインストールしたFES Watch Uの別注品として、通常品の12種の柄に加え、各4種の限定デザインがプリインストールされています。
Supermanが腕時計のベルト上を一周したり、夜になるとBatmanのロゴが文字盤に表示されたりと、DC Comicの作品性とFES Watch Uならではの時間表現の融合を楽しめます。
2種類とも、Premium Black・Silver・Whiteのカラーバリエーションを取り揃え、Premium Blackモデルは、風防に反射防止加工を施したサファイアガラスを採用し、強度に優れたガラスで文字盤を保護するとともに、高い透明度でデザインを美しく引き立てます。
ケースはチタンコーティング
ケース部分の表面には、チタン化合物をコーティングしたイオンプレーティング処理を施し、ファッション性と耐傷性の高さを両立しました。
本商品に付属するオリジナアイテムとして、充電クレードル貼り付け型のシリアルナンバープレートや、天面にロゴをあしらったオリジナルカートン仕様のパッケージに梱包して提供。
SHIBUYA TSUTAYAにて先行発売ののち、現在はC･Eが運営するECサイト「FANDAYS」にて販売中です。
FES Watch U Superman別注品 Premium Black ¥91,000 限定60
FES Watch U Superman別注品 Silver ¥72,000 限定30
FES Watch U Superman別注品 White ¥72,000 限定10
FES Watch U Batman別注品 Premium Black ¥91,000 限定60
FES Watch U Batman別注品 Silver ¥72,000 限定30
FES Watch U Batman別注品 White ¥72,000 限定10