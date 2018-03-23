日本代表、全26選手の「欧州から見た市場価値ランキング」
ワールドカップ本大会に向けて、マリ、ウクライナと強化試合を行う日本代表。
ここでは、『Transfermarkt』を参考に今回招集された26人の市場価値を見てみる。
26位 GK：川島 永嗣（メス）
3240万円
25位 MF：三竿 健斗（鹿島アントラーズ）
7776万円
24位 FW：宇佐美 貴史（フォルトゥナ・デュッセルドルフ）
1.03億円
23位 DF：宇賀神 友弥 （浦和レッズ）
1.16億円
22位 MF：長谷部 誠（フランクフルト）
1.29億円
21位 DF：植田 直通（鹿島アントラーズ）
1.42億円
20位 MF：大島 僚太（川崎フロンターレ）
1.49億円
19位 GK：東口 順昭（ガンバ大阪）
1.62億円
18位 DF：車屋 紳太郎（川崎フロンターレ）
1.81億円
16位 DF：遠藤 航（浦和レッズ）
1.87億円
16位 DF：森重 真人（FC東京）
1.87億円
16位 GK：中村 航輔（柏レイソル）
1.9億円
13位 MF：柴崎 岳（ヘタフェ）
1.9億円
13位 MF：山口 蛍（セレッソ大阪）
1.9億円
12位 DF：槙野 智章（浦和レッズ）
2.1億円
11位 DF：昌子 源（鹿島アントラーズ）
2.20億円
10位 FW：原口 元気 （フォルトゥナ・デュッセルドルフ）
2.26億円
9位 FW：杉本 健勇（セレッソ大阪）
2.5億円
8位 FW：小林 悠（川崎フロンターレ）
2.9億円
7位 FW：本田 圭佑（パチューカ）
3.2億円
5位 FW：中島 翔哉（ポルティモネンセ）
3.8億円
5位 DF：酒井高徳（ハンブルガーSV）
3.8億円
4位 DF：長友 佑都（ガラタサライ）
4.5億円
3位 MF：森岡 亮太（アンデルレヒト）
5.1億円
2位 FW：大迫 勇也（ケルン）
5.8億円
1位 FW：久保 裕也（ヘント）
6.4億円
なお、負傷のため離脱したマルセイユDF酒井宏樹は、350万ユーロ（4.53億円）という評価額だった。
外部サイト
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