日本代表、全26選手の「欧州から見た市場価値ランキング」

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ワールドカップ本大会に向けて、マリ、ウクライナと強化試合を行う日本代表。

ここでは、『Transfermarkt』を参考に今回招集された26人の市場価値を見てみる。

26位　GK：川島 永嗣（メス）

3240万円

25位　MF：三竿 健斗（鹿島アントラーズ）

7776万円

24位　FW：宇佐美 貴史（フォルトゥナ・デュッセルドルフ）

1.03億円

23位　DF：宇賀神 友弥 （浦和レッズ）

1.16億円

22位　MF：長谷部 誠（フランクフルト）

1.29億円

21位　DF：植田 直通（鹿島アントラーズ）

1.42億円

20位　MF：大島 僚太（川崎フロンターレ）

1.49億円

19位　GK：東口 順昭（ガンバ大阪）

1.62億円

18位　DF：車屋 紳太郎（川崎フロンターレ）

1.81億円

16位　DF：遠藤 航（浦和レッズ）

1.87億円

16位　DF：森重 真人（FC東京）

1.87億円

16位　GK：中村 航輔（柏レイソル）

1.9億円

13位　MF：柴崎 岳（ヘタフェ）

1.9億円

13位　MF：山口 蛍（セレッソ大阪）

1.9億円

12位　DF：槙野 智章（浦和レッズ）

2.1億円

11位　DF：昌子 源（鹿島アントラーズ）

2.20億円

10位　FW：原口 元気 （フォルトゥナ・デュッセルドルフ）

2.26億円

9位　FW：杉本 健勇（セレッソ大阪）

2.5億円

8位　FW：小林 悠（川崎フロンターレ）

2.9億円

7位　FW：本田 圭佑（パチューカ）

3.2億円

5位　FW：中島 翔哉（ポルティモネンセ）

3.8億円

5位　DF：酒井高徳（ハンブルガーSV）

3.8億円

4位　DF：長友 佑都（ガラタサライ）

4.5億円

3位　MF：森岡 亮太（アンデルレヒト）

5.1億円

2位　FW：大迫 勇也（ケルン）

5.8億円

1位　FW：久保 裕也（ヘント）

6.4億円

なお、負傷のため離脱したマルセイユDF酒井宏樹は、350万ユーロ（4.53億円）という評価額だった。