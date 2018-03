「クライマーズハイ」「64」などで知られるベストセラー作家・横山秀夫の小説「影踏み」が長編実写映画化されることが決定し、山崎まさよしが『8月のクリスマス』以来14年ぶりの長編映画主演を務めることが明らかになった。メガホンを取るのは篠原哲雄監督で、根強いファンを持つ『月とキャベツ』以来22年ぶりに山崎と篠原監督のタッグが実現する。

警察小説を多く手掛ける横山がめずらしく犯罪者側を主人公にした原作小説「影踏み」は、通称「ノビ師」と呼ばれる泥棒が、彼に降りかかる難事件に立ち向かい、幼馴染のヒロインとの恋と泥棒家業の狭間に揺れ動くという恋愛ミステリー。

この映画化は、群馬県・中之条町で18年続く「伊参スタジオ映画祭」がきっかけで実現することに。『月とキャベツ』を繰り返し観るほどのファンで、自身の作品が山崎主演で映像化されたらという願望を抱いていた横山、長年横山作品を読み漁ってきた山崎、『月とキャベツ』の公開20周年をきっかけに山崎との再タッグを望みつつ、いつか横山作品を映像化したいとも考えていた篠原監督。そんな想いを抱いていた3人が、2016年の同映画祭にそれぞれゲストとして参加し、企画が動き出した。「影踏み」に決まったのは、横山が山崎に合う作品として自ら提案したからだという。

また、山崎は主題歌も担当することが決まっており、『月とキャベツ』の主題歌で大ブレイクした「One more time, One more chance」のような名曲の誕生にも期待が高まる。本作は、今年5月から群馬県を舞台に、オールロケにてクランクイン、来春以降の公開を予定している。(編集部・石神恵美子)

3人のコメントは以下の通り

■横山秀夫(原作)

ー泥棒を主人公とする「影踏み」について

警察などの組織も泥棒も同じフィールドにある感覚なんです。組織と個人の関係を突き詰めて考えていくと、最終的にはどんな立場の人間であれ世の中のしがらみと無縁ではいられない。すべての人間はそこから逃れられない。地面スレスレから見た社会を描きたいと思いました。

ー映画への期待

山崎さんと篠原監督が素晴らしい世界観を作ってくれるでしょうから、原作にとらわれずに作っていただきたい。僕はその『影踏み』を楽しみたいと思っています。ミュージシャンとして人の心を盗むのがうまい山崎さんは、実は“泥棒”という役がぴったり合うんじゃないかと思っています。でも、山崎さんを泥棒にしてしまって申し訳なく思っています(笑)

■山崎まさよし(主人公・真壁修一役)

ー久しぶりの長編映画主演について

今回は、過去の経験も踏まえて最初から主演でとお話をいただきました。ずっと役者とは全く違う動きの中で活動してきたので、今はプレッシャーを感じています。

ー真壁という役について

今回はミュージシャンである自分とはかけ離れていますが、歌を書く時の目線は底辺から色んな景色を見たいと思って歌を作っています。その意味では真壁と同じ目線になれるような気がします。そういう共通項を自分の中に見つけていければと思っています。真壁もしくじりから始まっているし、心の闇も抱えているから、真摯に役に向き合っていきたいです。

ー横山秀夫作品の魅力

どの作品でも、普段クローズアップされないポジションにスポットを当てているところ、普段は人々が知るよしもない人間臭い部分を描いてところが好きなんです。

ー今後手掛ける主題歌について

悲しさやどうにもならない気持ち、救い、最後には報われるのか、形はわからないけどそんな主題歌が書けたら。登場人物が抱えるジレンマや葛藤はこの物語に出てくる人誰もが持っているものです。その部分が成就していく醍醐味を描きたいと思います。

■篠原哲雄監督コメント

ー撮影に向けての意気込み

僕のイメージとしては、色んな設定を通じて浮かび上がってくる人間の造形を描きたいと思っています。“中耳”にいる人間は真壁にとっては分身で切っても切れない存在です。その男の成長と愛と決別の物語だと思っています。確かな結論がいつもあるわけではないので、山崎くんに演じてもらう中で見えてくるものがあると期待しています。

ー山崎まさよしの魅力

男のダメなところを自然に演じられる、人間の弱さを悪びれずに自然体に演じられるのが魅力です。色んな役で人間の表面化しない裏側も悲哀を伴って出てくる感じが僕は好きなんです。愛すべきアウトローですかね。一緒に仕事をするたびにいつも新しい山崎くんを発見できています。権力に対しての反抗心は誰にもどこかあるし、泥棒という仕事が成功するかどうかというスリル、緊張感、快楽はステージに立つ時のものと似ている気がするんです。今回も彼の魅力をどう引き出せるかが楽しみです。

ー『月とキャベツ』に続いての群馬での撮影。今回はどういう風景を撮る?

今回は群馬のあらゆるところ、住宅街や田んぼや空き地といったとりとめのない空間での撮影になります。そのとりとめのない風景を乾いた面白さとして捉えたいと思っています。