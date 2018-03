イギリスのファッションブランド、ASOS(エイソス)。日本にまだ店舗はありませんがオンラインショップを展開しており、日本への発送も対応しているのでファッションに敏感な人なら一度は購入したことがあるかもしれません。

ある時、ASOSは自社のパッケージにスペルミスがあることが発覚したとツイッター(@ASOS)に投稿しました。どこにミスがあるかお気づきでしょうか。

Ok, so we *may* have printed 17,000 bags with a typo. We’re calling it a limited edition. pic.twitter.com/wTpKNid4V5

“Online”とあるべき箇所が“Onilne”となっているのです。しかし、ASOSの公式アカウントはあくまでポジティブにアピールしました。

このツイートに対して多くの人がポジティブな態度を絶賛しました。

I love everything about this. If you make a mistake, own it. - Melissa Rieger (@MelissaRieger) 2018年3月21日

It’s ok. I once spotted a typo on a Lolli & Pops candy bag that didn’t get fixed for months but it was still really funny and a reminder that we all make mistakes sometimes.

同業者と思われる人からも経験談が。

I work in fashion as well….I think we’ve had our share of typos like “shite shirt” instead of “white shirt” pic.twitter.com/yWVI4bPqTc - Michelle Lauritzen (@MELauritzen) 2018年3月21日

プラスチック製でリサイクルできるかどうかに敏感な人々からは「このパッケージはリサイクルできるの?」と質問が飛び、それに答える一幕も。このパッケージはリサイクル可能な素材で作られているそうです。

As an online retailer, we source over 40 million plastic mailing bags and 5 million cardboard mailing boxes a year, all of which are recyclable! You can find out more on how we deal with packaging and waste here at ASOS by clicking here Tom https://t.co/rcet1898a8.

- ASOS Here to Help (@ASOS_HeretoHelp) 2018年3月21日