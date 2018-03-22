ニンテンドースイッチ向けmicroSDカード（256GB）が5月に発売決定―これまでで最も大容量
HORIは、任天堂のライセンス商品「microSDカード for Nintendo Switch 256GB」（型番：NSW-086 / 4961818028944）を2018年5月に発売します。
同社は、これまでニンテンドースイッチ向けのmicroSDカードを発売してきました。今回の製品は、その中でも最も大容量のものになります。なお、価格は23,738円（税込）です。
「microSDカード for Nintendo Switch 256GB」の仕様
寸法：縦15mm×横11mm×厚さ1ｍｍ
質量：約0.3ｇ
転送速度：スピードクラス クラス10
最大読み出し速度：85MB/S
最大書き込み速度：15MB/S
(C) 2018 HORI CO., LTD.
■関連リンク
「microSDカード for Nintendo Switch 256GB」製品紹介ページ
同社は、これまでニンテンドースイッチ向けのmicroSDカードを発売してきました。今回の製品は、その中でも最も大容量のものになります。なお、価格は23,738円（税込）です。
「microSDカード for Nintendo Switch 256GB」の仕様
寸法：縦15mm×横11mm×厚さ1ｍｍ
質量：約0.3ｇ
転送速度：スピードクラス クラス10
最大読み出し速度：85MB/S
最大書き込み速度：15MB/S
(C) 2018 HORI CO., LTD.
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