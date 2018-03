HORIは、任天堂のライセンス商品「micro SDカード for Nintendo Switch 256GB」(型番:NSW-086 / 4961818028944)を2018年5月に発売します。同社は、これまでニンテンドースイッチ向けのmicroSDカードを発売してきました。今回の製品は、その中でも最も大容量のものになります。なお、価格は23,738円(税込)です。「microSDカード for Nintendo Switch 256GB」の仕様寸法:縦15mm×横11mm×厚さ1mm質量:約0.3g転送速度:スピードクラス クラス10最大読み出し速度:85MB/S最大書き込み速度:15MB/S(C) 2018 HORI CO., LTD.■関連リンク