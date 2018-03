一世を風靡した海外ドラマ『SEX AND THE CITY』のミランダ・ホッブス役で知られる女優シンシア・ニクソンが、自身のツイッターで昨年からウワサされていた米ニューヨーク州知事選に出馬する意向を明らかにした。ツイッターに投稿した動画でシンシアは、「ニューヨークは私の故郷で、現在も子供を育てている場所」と地元愛を表明。現在、ニューヨークの子供たちの大半がチャンスを与えられていないとして、「私たちは指導者に失望させられている。ニューヨークは極度の富と貧困が混合する最も不平等な州…」「何かが変わらないといけない」と、知事選出馬を決めた理由を明かした。シンシアはニューヨーク州で同性婚が合法化された翌年の2012年に、8年間交際していた女性教育活動家クリスティナ・マリノニさんと結婚。元交際相手の男性ダニー・モーゼスさんとの間に授かった息子チャールズくんと娘サマンサちゃん、そしてクリスティナさんが2011年に出産したマックスくんの3人の子供を育てている。民主党から出馬するシンシアは、今年9月に開催される予備選で、現職のアンドリュー・クオモ知事と戦うことになる。州知事選はさらにその2ヵ月後の11月に行われる。出馬を表明したシンシアに対し、『SEX AND THE CITY』でシャーロットを演じた女優クリスティン・デイヴィスは、「シンシア・ニクソンを心から誇りに思っている」と早速ツイート。「彼女は間違いなく優秀な知事になる」とエールを送った。