【お知らせ】本日3月22日(木)『 モンスターハンター :ワールド』無料大型タイトルアップデート 第一弾が配信!!追加モンスターの「イビルジョー」が登場し、新大陸で新たな調査が始まる!#モンハンワールド #MHW無料アップデート pic.twitter.com/wuXMZaE2gF— モンスターハンター:ワールド公式 (@MH_official_JP) 2018年3月22日カプコンは、PS4ソフト『モンスターハンター:ワールド』にて、本日3月22日に無料大型アップデート第一弾を配信しました。本アップデートでは、追加モンスターとして「恐暴竜 イビルジョー」が実装されるほか、各種武器のバランス調整やロード待ち時間減少といった仕様変更が行われています。追加モンスターのイビルジョーは、任務クエスト「不思議の国の女王」をクリアすることによって、上位探索や★6★7のクエストに乱入してくるようになります。また、条件を満たすと特別任務「食物連鎖の波に乗れ!」が発生するとのことです。無料大型アップデート第一弾の詳細については、こちらの記事をご確認ください。『モンハン:ワールド』イビルジョーの出現条件と新装備の画像が公開!『モンハン:ワールド』各種武器のバランス調整を実施! ロードの待ち時間も軽減『モンハン:ワールド』「狩王決定戦2018」の開催日程が明らかに! 最速は4月22日の東京大会(C)CAPCOM CO., LTD. 2018 ALL RIGHTS RESERVED.■関連リンク