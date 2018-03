2045年主人公の”Parzival”ことウェイド(タイ・シェリダン)は、格差社会で低層の地位にある貧しいトレイラー暮らしの若者だ。人々は現実から逃れ「OASIS」と呼ばれるVRワールド(仮想現実)の世界へ没入しゲームでコインやアイテムを稼ぎ生活している。OASISの開発者であり億万長者のハリデー(マーク・ライランス)が死去。「隠されたイースターエッグ(3つの謎)を一番早く見つけた者に全遺産とOASISを譲る」との遺言メッセージを残したため、人々はそれを得ようとその試練であるゲームの謎を解くためOASISに接続する。

主人公のウェイドは仲間とともにイースターエッグを狙う組織IOI(イノベーティブ・オンライン・インダストリーズ)と争奪を始める。鍵の謎を解くヒントはOASISの開発者ハリデーを知ることだ。。。

この映画はアーネスト・クライン氏によるSF小説「ゲームウォーズ」を原作とし、この小説は米アマゾンのSF&ファンタジーで第一位の人気の作品である。ニューヨーク・デイリーニューズ誌は「宝くじで言えば究極の”当たりくじ”」と評しているほどだ。原作小説の著者アーネスト・クライン氏は「スティーブン・スピルバーグ映画と共に育たなければ、今の私はありえませんでした」とコメント、スピルバーグが描くアドベンチャー世界の影響を受けたアーネストの作品をスピルバーグ自身が監督をするという喜びを語った。

作品所々に80年代のエッセンスをちりばめた懐かしいキャラクターなどが散見される。筆者は40代のためどれもズバリで試写の観客からはオオーやワァという待ってました感のある歓声とも取れる声が漏れていた。知っている作品が多ければ多いほど楽しめる映画だ。

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』『オーバーウォッチ』『Halo』、『トゥームレイダー』「機動戦士ガンダム」「マッドマックス」「AKIRA」といった有名ポップカルチャーを凝縮している。まだまだあると思うのでわからないネタがあったら元ネタを観てからまた楽しめそうだ。これは劇中の遊び心のあるハリデーのように監督のスピルバーグからのイースターエッグとも取れる。

スピルバーグ監督はインタビューで「近い未来において、バーチャル・リアリティが人々にもう1つの人生を与えると言える。バーチャルでは、どんな夢もかなう。それはとても素晴らしいことだ。この映画の中では現実とバーチャルの行き来というものがほぼ消滅するんだよ。私がこの映画に参加した理由の1つ」と想像できる今の未来を描いていると語る。

『ペンタゴン・ペーパーズ/最高機密文書』(3月30日公開)など、近年社会性のある作品が多かったが、『インディジョーンズ』や『ジュラシックパーク』のようなスピルバーグがこれまで世に送り出してきた、久しぶりのワクワクエンターテイメント映画である。ぜひ劇場に足を運んでもらいたい。

■『レディ・プレイヤー1』

2018年4月20日(金) 全国公開

【CREDIT】

監督:スティーブン・スピルバーグ

脚本:ザック・ペン

原作:アーネスト・クライン著「ゲームウォーズ」(SB 文庫)

出演:タイ・シェリダン、オリビア・クック、マーク・ライランス、サイモン・ペッグ、T・J・ミラー、ベン・メンデルソーン、森崎ウィン

配給:ワーナー・ブラザーズ映画

(c) 2017 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. ALL RIGHTS RESERVED