¥¿¥«¥Ê¥·Æý¶È±¿±Ä¤Î¥Á¡¼¥º£µ¼ï¿©¤ÙÈæ¤Ù¡¦¿©¤ÙÊüÂê¡õµíÆý¤ªÂå¤ï¤ê¼«Í³¤ÊÅ¹¤¬¹¬¤»¤¹¤®¤¿
¤É¤â¡¢²¼´Ø¥Þ¥°¥í¤Ã¤¹¡£
¥Á¡¼¥º¤¬¿©¤ÙÊüÂê¤Ç¤¤ë¤ªÅ¹¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤ªÅ¹¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ê¤ó¤À¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¾ì½ê¤Ï²£ÉÍ¹âÂ®Å´Æ»¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Àþ¤Î¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤±Ø¤«¤éÊâ¤¤¤Æ£³Ê¬¡£¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ÅìµÞ¥¹¥¯¥¨¥¢£¤Î£²³¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¥¿¥«¥Ê¥·¥ß¥ë¥¯¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡ª
¤¦¤½¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¹ÔÎó¡£¿Í¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ°ú¤¤Î³¨¤¬»£¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¸åÈø¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÅþÃå¤·¤¿¤Î¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤ªÃë¤Î12»þ¡£ÁêÅöÂÔ¤Á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë´Ö¡¢Âà¶þ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹ÔÎó¤Ï¤½¤ÎÁ°¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¿Ê¤á¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÅÓÃæ¤Ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤ì¤É¤ì¡¢¥º¡¼¥à¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥º¤Ï£µ¼ïÎà¤¬¿©¤ÙÊüÂê¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥é¥ó¥Á¥×¥ì¡¼¥È¤«¤é¤Ò¤È¤ÄÁª¤Ö¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¡¢¶â³Û¤Ï1350±ß¡£
Çº¤ß¤Þ¤¹¤Í¤§¡£ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë´Ö¡¢¤º¤Ã¤ÈÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
£±¥Ñ¥¹¥¿¥×¥ì¡¼¥È¡ÊËÜÆü¤Î¥µ¥é¥À+¥ß¥Ë¥µ¥é¥À¡Ë
£²µ¨Àá¤Î¥µ¥é¥À¥×¥ì¡¼¥È¡Êµ¨Àá¤Î¥µ¥é¥À+¥ß¥Ë¥¹¡¼¥×¡Ë
£³¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¥×¥ì¡¼¥È¡ÊËÜÆü¤ÎÎÁÍý+¥é¥¤¥¹+¥ß¥Ë¥µ¥é¥À¡Ë
£´¥é¥¯¥ì¥Ã¥È¥É¥ê¥¢¥×¥ì¡¼¥È¡Ê¥é¥¯¥ì¥Ã¥È¥É¥ê¥¢+¥ß¥Ë¥µ¥é¥À¡Ë
£µµ¨Àá¤Î¥¹¡¼¥×¥×¥ì¡¼¥È¡Êµ¨Àá¤Î¥¹¡¼¥×+¥ß¥Ë¥¹¡¼¥×¡Ë
£¶ÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥«¥ì¡¼¥×¥ì¡¼¥È¡ÊËÜÆü¤Î¥«¥ì¡¼+¥é¥¤¥¹+¥ß¥Ë¥µ¥é¥À¡Ë
£·US¥Ó¡¼¥Õ¡¡¥Á¥ã¥Ã¥¯¥¢¥¤¥¹¥Æ¡¼¥¡¡¡Ê¥¹¥Æ¡¼¥+¥é¥¤¥¹+¥ß¥Ë¥µ¥é¥À¡Ë+300±ß
²£ÌÜ¤Ç¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤Î¤È¤¤Î¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Î¤¤¤Á¤Ð¤ó¿Íµ¤¤Ï¥é¥¯¥ì¥Ã¥È¥É¥ê¥¢¥×¥ì¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥º¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤«¤Ê¤ê¼æ¤«¤ì¤¿¤Î¤¬¥«¥ì¡¼¤Ç¤¹¡££±¿Í¤À¤±¿©¤Ù¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤¬¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ê¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¹á¤ê¤¬¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¥×¥ì¡¼¥È¤Ï¤¤ç¤¦¤Ï¥Ý¡¼¥¯¥«¥Ä¥ì¥Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¹¤ÎÎÌ¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¤¡¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥é¥¤¥¹¤ÏÂçÀ¹¤ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤Ï¤¿¤¤¤Æ¤¤¥é¥¤¥¹ÂçÀ¹¤ê¡£¤³¤ì¤â¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡£
¥Ñ¥¹¥¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤â¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤É¤ì¤â¤±¤Ã¤³¤¦ÎÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤¢¤ì¤À¤±¿©¤Ù¤¿¤é¡¢¥Á¡¼¥º¤Î¤ª¤«¤ï¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¡£¤½¤¦»×¤¦¤Î¤ÏËÍ¤À¤±¤Ê¤Î¤«¤â¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¥é¥ó¥Á¥×¥ì¡¼¥È¤ò¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ê¿¶Ñ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥º¤Î¤ª¤«¤ï¤ê¤ò£³¡¢£´²ó¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ¨Àá¤Î¥¹¡¼¥×¥×¥ì¡¼¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥º¤Î¤ª¤«¤ï¤ê¤¬¼«Í³¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥²¥Ã¥È¤â¹¥¤¤Ê¤À¤±¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µ¨Àá¤Î¥¹¡¼¥×¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Ð¥²¥Ã¥È¤ÇÄ´À°¤À¡ª
¤½¤¦·è¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â¾¤Î¤â¤Î¤â¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¹¥Æ¡¼¥¤Èµ¨Àá¤Î¥µ¥é¥À¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µÕ¤Ë¤½¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¹ÔÎó¤ÏËÍ¤¬ÅþÃå¤·¤¿¤¢¤¿¤ê¤¬¥Ô¡¼¥¯¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¡¢¹ÔÎó¤ÏÃ»¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¡¢¤³¤³¤Ç¾×·â¤¬Áö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£13»þ30Ê¬¤ò¾¯¤·²ó¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ºÇ¸åÈø¤Î¥«¡¼¥É¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤³¤ì¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥é¥ó¥Á¤Ï15»þ¤Þ¤Ç¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ô¤¬½ª¤ï¤ë¤ÈÁá¤á¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¤¤ÞÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤«¤é¹ÔÎó¤Î¿Ê¤ß¤¬Áá¤¯¤Ê¤ê¡¢13»þ45Ê¬¤Ë¤ªÅ¹¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤È£´¿ÍÀÊ¤ËÄÌ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¹ÔÎó¤ÎÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡££±¿Í¤Ç¤â¶õ¤¤¤¿½ç¤ËÀÊ¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢ÁêÀÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯£±¿Í¤Ç¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤«¤é¡¢»þ´ÖÀ©¸Â¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢°ìÅÙ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤±¤Ð¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤¦»×¤¨¤Ð¡¢¹ÔÎó¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¡£
¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤À¤«Åú¤¨¹ç¤ï¤»¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥é¥ó¥Á¤òÍê¤à¤È100±ß¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÄã²¹»¦¶ÝµíÆý¤ÈÄã²¹»¦¶Ý¥ß¥ë¥¯¥×¥ê¥ó¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î¥Á¡¼¥º¥»¥Ã¥È¤¬¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤ò¸«¤Æ¤¹¤Ã¤«¤êÍ½½¬ºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£¤¤¤Á¤Ð¤ó¾å¤¬ËÌ³¤Æ»¥Á¥§¥ê¡¼¥â¥Ã¥Ä¥¢¥ì¥é¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ï¤³¤Î¿Þ¤ÈÆ±¤¸ÊÂ¤Ó¤À¤½¤¦¤Ç¡¢»þ·×²ó¤ê¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¥É¥¥¡¼¥Ö¥ë¡¢ËÌ³¤Æ»¥ê¥³¥Ã¥¿¡¢ËÌ³¤Æ»¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡¢¥Õ¥í¥Þ¡¼¥¸¥å¥Ö¥é¥ó¡¦¥É¥¥¡¦¥Î¥ë¥Þ¥ó¥Ç¥£¡¼¡£
¤É¤ì¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡£
Äã²¹»¦¶ÝµíÆý¤¬¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ä¤Ï¤ê¡¢µíÆý¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡£
Âî¾å¤Ë¤Ï±ö¤È¸ÕÜ¥¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ì¡¼¥à¥É¥¥¡¼¥Ö¥ë¤ÏÇ»¸ü¤Ê¥ß¥ë¥¯¤È¤¤¤¦¤«¤ó¤¸¡£¸ÕÜ¥¤¬¹ç¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Ï¤«¤Ê¤êÇ»¸ü¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ð¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µ¨Àá¤Î¥¹¡¼¥×¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤ç¤¦¤ÏÇò¤¤¤ó¤²¤óÆ¦¤Î¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å¤Ç¤¹¤Í¡£
¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥µ¥é¥À¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¡£
¥Á¡¼¥º¤Ï¥¹¥×¡¼¥ó¤ò»Ä¤·¡¢¤ª»®¤òÊÖµÑ¤·¤Þ¤¹¡£Æþ¤ê¸ý²£¤Ë¿©¤ÙÊüÂê¤Î¥Á¡¼¥º¤¬Æþ¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤ªÅ¹¤ÎÊý¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤ÈÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥Á¡¼¥º¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÆ¤ÓºÇ½é¤ÈÆ±¤¸¥»¥Ã¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢³¨ÊÑ¤ï¤ê¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¡¢¥Ð¥²¥Ã¥È¤ÏÂ¿¤á¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤À¡¢¥Õ¥í¥Þ¡¼¥¸¥å¥Ö¥é¥ó¡¦¥É¥¥¡¦¥Î¥ë¥Þ¥ó¥Ç¥£¡¼¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ê¥ó¥´¥¸¥ã¥à¤Ç¤¹¡£´Å¤¤¤Î¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
Âî¾å¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥ì¡¼¥à¥É¥¥¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤«¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥·¥í¥Ã¥×¤â¤¤¤±¤Þ¤¹¤Í¤§¡£
¤È¡¢¤â¤¦°ì²ó¤ª¤«¤ï¤ê¡£ËÌ³¤Æ»¥Á¥§¥ê¡¼¥â¥Ã¥Ä¥¢¥ì¥é¤ÈËÌ³¤Æ»¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡£¥Ð¥²¥Ã¥ÈÂ¿¤á¡£
¤¢¡¼¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ç¤ª¤Ê¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¤È¡¢¤ªÅ¹¤ÎÊý¤«¤é¡¢¡Ö¥Ç¥¶¡¼¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¡¼¡£¤½¤¦¤À¡¢Äã²¹»¦¶Ý¥ß¥ë¥¯¥×¥ê¥ó¤òÃíÊ¸¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¡£¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤ï¤¡¡¼¡¢¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤Ê¤ó¤«¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡£
Ã±ÉÊ¤Ê¤é350±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¥é¥ó¥Á¥»¥Ã¥È¤òÍê¤ó¤À¿Í¤Ï100±ß¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤á¤é¤«¡£¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤´Å¤µ¤Ç¤¹¡£
¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
Ê¢¤´¤Ê¤·¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È±¿²Ï¥Ñ¡¼¥¯¤äÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¤Ç¤â¤ª»¶Êâ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÍÎ¿©
¥é¥¤¥¿¡¼¾Ò²ð