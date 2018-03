ラッパーのイギー・アゼリアが、元婚約者でNBA選手のニック・ヤングの浮気発覚後に服をすべて燃やしたことを明かした。

イギーはニックと2015年6月に婚約するが、ニックの浮気が原因で2016年6月に破局を発表した。

そして、イギーが現地時間18日にトーク番組「Watch What Happens Live With Andy Cohen」で浮気発覚後にニックの服を燃やしたことについて、「すべて燃やしたわ」「たくさん燃やしたの。プールにも投げたわ。最初は水から始めてみたけど、上手く行かなかったの。あなたたちが考えられるすべてのデザイナーの服を燃やしたわ」と語った。

さらに「私はよく家の中でものを壊していたのよね。私は自分のものを壊していることに気づいたの。それってバカよ。彼は気にしていなかったの。だから、『あんたが気にするクソを見つけて、そのクソを壊してやる』って感じだった。それが服だったわ」「私は彼に動画で、『あんたのクソ(服)を燃やすわ』って送ったの」と話している。

また、イギーは高価なものは安いものに比べてなかなか燃えなかったと明かした。