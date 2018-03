家族のために一所懸命に働くパパに、「いつもありがとう」と手紙を書く息子。何とも健気で微笑ましい光景ではないか。

パパも仕事から帰ってそんな感謝の手紙を目にすれば、疲れが吹き飛ぶだろう。

海外版掲示板redditのユーザー「The_Dream_Walker」さんのいとこも、自身のパパに感謝の手紙を書いた。

…とそこまでは良かったが、その内容が「正直すぎる」と話題になっている。

その手紙がこちら。

A note that my little cousin left for his dad. from funny