映画『ジグソウ:ソウ・レガシー』の4KUHD、ブルーレイ、DVDが6月13日(水)にリリースされる。

究極の状況設定=ソリッド・シチュエーション、被害者に仕掛けられる戦慄のゲーム、それらすべてを飲み込む驚愕のクライマックスで常に観客を恐怖と興奮の境地へと陥れていく「ソウ」シリーズ。新たに監督を務めるのは、『デイブレイカー』『プリデスティネーション』などで知られる気鋭の双子兄弟、マイケル・スピエリッグとピーター・スピエリッグ。脚本は、こちらも『ソウ』シリーズ初参加となる『ピラニア3D』のジョシュ・ストールバーグとピーター・ゴールドフィンガーのコンビが手がける。

ブルーレイ、DVDには、『ソウ』シリーズ定番の音声解説をはじめ、シリーズを彩ってきたトラップ等小道具を解説したインタビュー「The Choice is Yours: Exploring the Props(原題)」など充実の特典映像を収録。

ブルーレイには、さらに限定特典として全7部・総尺で81分にも及ぶファン必見のドキュメンタリー「I Speak for the Dead: The Legacy of Saw(原題)」が収録される。シリーズ初となる4KUHDには、本編4KUHDに音声コメンタリーを収録。さらにブルーレイも収録した2枚組となる。

映画『ジグソウ:ソウ・レガシー』4KUHD、ブルーレイ、DVDは6月13日(水)リリース

映画ランドNEWS - 映画を観に行くなら映画ランド