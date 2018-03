モデルのカーリー・クロスが、友人で歌手のテイラー・スウィフトとの不仲についてコメントした。

カーリーはテイラーの有名人の友達「テイラー・スウィフト軍団」の1人。テイラーは昨年8月にリリースした新曲「Look What You Made Me Do」のミュージックビデオで「テイラー・スウィフト軍団」の名前をTシャツに書いていたが、カーリーの名前は書かれていなかったと伝えられた。また、カーリーが先月、テイラーの宿敵と言われる歌手のケイティ・ペリーと寿司レストランで目撃されたことで、2人の不仲説はさらに大きくなった。

そして、そんなカーリーは「ニューヨーク・タイムズ」紙にテイラーとは今も良い友人で、よく話していると明かし、「読むものすべて信じないで」とコメントした。

カーリーとテイラーの関係については、ファンだけでなく、女優のジェニファー・ローレンスも先月「正直、カーリー・クロスとテイラー・スウィフトがどうなっているか知りたいわ」「誰も興味ない? 夜眠れないのよね。何があったのかしら?」と興味を示していた。