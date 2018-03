[★★★☆☆3.37/5点]レビュー数:838件/『アナと雪の女王』の主人公アナとエルサのふたりが、長く閉ざされていた城の門が開かれてから初めて迎えるクリスマスを描く。ピクサー最新作『リメンバー・ミー』と同時上映の短編アニメ。

[★★★☆☆3.56/5点]レビュー数:126件/実の母が、若い男とダイナマイト心中を図るという強烈な実体験を持つ雑誌編集者の自伝的エッセイを映画化。伝説のエロ雑誌の創刊から発禁にいたるまでのドラマを描いた青春グラフィティ。

[★★★★☆3.97/5点]レビュー数:62件/名作『パリ、テキサス』などで知られ、2017年9月に逝去した個性派俳優ハリー・ディーン・スタントン最後の主演作。90歳の気難しい現実主義者を主人公に、全ての者に訪れる人生最期の時間を描く。

[★★★★☆4.18/5点]レビュー数:877件/“競技かるた”を題材にした人気マンガの実写映画化シリーズ完結編。3年生になった千早(広瀬すず)たちが、個性派揃いの新入生とともに、高校生活最後の全国大会に向けて動き出す。

[★★★★☆4.22/5点]レビュー数:3,491件/陽気でカラフルな“死者の国”を舞台に、音楽を禁じられたギター少年と孤独な運命を背負ったガイコツの大冒険を描く。『トイ・ストーリー3』でアカデミー賞を受賞したリー・アンクリッチ監督が手掛ける、ディズニー/ピクサー最新作。

第90回アカデミー賞で長編アニメーション賞と主題歌賞の2冠に輝いた『リメンバー・ミー』が、見事先週の初日満足度1位を獲得。「家族の大切さが伝わる感動の映画」「脚本だけでなく、デザインも音楽も最高」など、満足度の高さを伝えるレビューが投稿されています。邦画1位は、「上の句」「下の句」で200万人を超える観客動員数を記録した『ちはやふる ー結びー』。以上全6作品、ぜひ映画館で!

