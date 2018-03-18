A¡¦¥ô¥£¥¥ã¥ó¥Ç¥ë¡¢¡È¥¦¥¨¥¹¥È7.5¥»¥ó¥Á¡É¹Ê¤Ã¤¿ÂÎ¤Ç°µ´¬¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
¡¡±Ç²è¡Ø¥È¥¥¡¼¥à¥ì¥¤¥À¡¼¡Ù¤Î¥ê¥Ö¡¼¥ÈÈÇ¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥ê¥·¥¢¡¦¥ô¥£¥¥ã¥ó¥Ç¥ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¥È¥¥¡¼¥à¥ì¥¤¥À¡¼ ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¤«¤é¡¢¥¢¥ê¥·¥¢¤¬ËÜµ¤¤ÇÃÃ¤¨¤¿ÆùÂÎ¤ÇÄ©¤à¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤ò¼ý¤á¤¿ËÜÊÔ±ÇÁü¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥È¥¥¡¼¥à¥ì¥¤¥À¡¼ ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡ºòÇ¯¡¢ÃÂÀ¸¤«¤é20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥²¡¼¥à¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥È¥¥¡¼¥à¥ì¥¤¥À¡¼¡Ù¡£2001Ç¯¡¢2003Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¸¥ç¥ê¡¼¤¬¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤á¤¿À¤³¦Ãæ¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£2018Ç¯¡¢¿·¤¿¤Ê¼çÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤¬¡¢±Ç²è¡Ø¥ê¥ê¡¼¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½õ±é½÷Í¥¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿½÷Í¥¥¢¥ê¥·¥¢¤À¡£
¡¡º£²ó²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤òÌÇ¤Ü¤¹¸¸¤ÎÈëÊõ¤òÁÀ¤¦¥Þ¥µ¥¤¥¢¥¹¡¦¥ô¥©¡¼¥²¥ë¡Ê¥¦¥©¥ë¥È¥ó¡¦¥´¥®¥ó¥º¡Ë¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢¥È¥ì¥¸¥ã¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Î¥é¥é¡¦¥¯¥í¥Õ¥È¡Ê¥¢¥ê¥·¥¢¡Ë¤¬¤Ï¤·¤´¤Ø¤Î¥À¥¤¥Ö¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¥ô¥©¡¼¥²¥ë¤Î¹Ô¤¯¼ê¤òÁË¤ß¡¢²ÚÎï¤Ê²ó¤·½³¤ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢¥¿¡¼¥¶¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÌ©ÎÓ¤ò¥í¡¼¥×¤Ç³êÁö¤·¤¿¤ê¡¢Ìð¤ò¼Í¤¿¤ê¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ê¥·¥¢¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ï¡¼¥É¤Ê±éµ»¤ò¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢»£±Æ¤Î7¥õ·îÁ°¤«¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È±ÉÍÜ´ÉÍý¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«»Ï¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢Èà½÷¤ÎÂÎ¤ÎÊÑ²½¤¬»ß¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Î6½µ´Ö¤Û¤É¤Ç¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤ò7.5¥»¥ó¥Á¸º¤é¤·¡¢µÕ¤Ë¶ÚÆù¤ò5ÔÁýÎÌ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¢¥ê¥·¥¢¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤³¤ÎÌò¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë·ã¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌµ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤ª¤«¤²¤Ç¼«Ê¬¤Ë¤È¤Æ¤â¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤¿¤ï¡£»ä¤ß¤¿¤¤¤ËÁé¤»¤Æ¤¤¤ÆÇØ¤â¹â¤¯¤Ê¤¤¿Í´Ö¤¬¡¢¶ÚÆù¤ò5¥¥í¤âÁý¤ä¤¹¤Ê¤ó¤Æ¡ª»ä¤ÎÂÎ½Å¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÁýÎÌ¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤â½÷À¤é¤·¤µ¤ò¼º¤ï¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤ï¡×¤È¡¢¥È¥ì¥¸¥ã¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼»ÅÍÍ¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¼«¤é¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë¼«¿®Ëþ¡¹¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿»£±ÆÃæ¤â¡¢ËèÄ«45Ê¬¤«¤é1»þ´Ö¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤«¤é¥»¥Ã¥È¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Èà½÷¤ÏÂÎ¤Î¥µ¥¤¥º¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¥»¥Ã¥È¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ñ¥ó¥Ä¤¬¥¢¥ê¥·¥¢¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬ÉÑÈË¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ø¥È¥¥¡¼¥à¥ì¥¤¥À¡¼ ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï3·î21Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥È¥¥¡¼¥à¥ì¥¤¥À¡¼ ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡ºòÇ¯¡¢ÃÂÀ¸¤«¤é20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥²¡¼¥à¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥È¥¥¡¼¥à¥ì¥¤¥À¡¼¡Ù¡£2001Ç¯¡¢2003Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¸¥ç¥ê¡¼¤¬¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤á¤¿À¤³¦Ãæ¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£2018Ç¯¡¢¿·¤¿¤Ê¼çÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤¬¡¢±Ç²è¡Ø¥ê¥ê¡¼¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½õ±é½÷Í¥¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿½÷Í¥¥¢¥ê¥·¥¢¤À¡£
¡¡º£²ó²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤òÌÇ¤Ü¤¹¸¸¤ÎÈëÊõ¤òÁÀ¤¦¥Þ¥µ¥¤¥¢¥¹¡¦¥ô¥©¡¼¥²¥ë¡Ê¥¦¥©¥ë¥È¥ó¡¦¥´¥®¥ó¥º¡Ë¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢¥È¥ì¥¸¥ã¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Î¥é¥é¡¦¥¯¥í¥Õ¥È¡Ê¥¢¥ê¥·¥¢¡Ë¤¬¤Ï¤·¤´¤Ø¤Î¥À¥¤¥Ö¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¥ô¥©¡¼¥²¥ë¤Î¹Ô¤¯¼ê¤òÁË¤ß¡¢²ÚÎï¤Ê²ó¤·½³¤ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢¥¿¡¼¥¶¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÌ©ÎÓ¤ò¥í¡¼¥×¤Ç³êÁö¤·¤¿¤ê¡¢Ìð¤ò¼Í¤¿¤ê¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ê¥·¥¢¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ï¡¼¥É¤Ê±éµ»¤ò¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢»£±Æ¤Î7¥õ·îÁ°¤«¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È±ÉÍÜ´ÉÍý¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«»Ï¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢Èà½÷¤ÎÂÎ¤ÎÊÑ²½¤¬»ß¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Î6½µ´Ö¤Û¤É¤Ç¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤ò7.5¥»¥ó¥Á¸º¤é¤·¡¢µÕ¤Ë¶ÚÆù¤ò5ÔÁýÎÌ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¢¥ê¥·¥¢¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤³¤ÎÌò¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë·ã¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌµ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤ª¤«¤²¤Ç¼«Ê¬¤Ë¤È¤Æ¤â¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤¿¤ï¡£»ä¤ß¤¿¤¤¤ËÁé¤»¤Æ¤¤¤ÆÇØ¤â¹â¤¯¤Ê¤¤¿Í´Ö¤¬¡¢¶ÚÆù¤ò5¥¥í¤âÁý¤ä¤¹¤Ê¤ó¤Æ¡ª»ä¤ÎÂÎ½Å¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÁýÎÌ¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤â½÷À¤é¤·¤µ¤ò¼º¤ï¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤ï¡×¤È¡¢¥È¥ì¥¸¥ã¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼»ÅÍÍ¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¼«¤é¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë¼«¿®Ëþ¡¹¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿»£±ÆÃæ¤â¡¢ËèÄ«45Ê¬¤«¤é1»þ´Ö¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤«¤é¥»¥Ã¥È¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Èà½÷¤ÏÂÎ¤Î¥µ¥¤¥º¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¥»¥Ã¥È¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ñ¥ó¥Ä¤¬¥¢¥ê¥·¥¢¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬ÉÑÈË¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ø¥È¥¥¡¼¥à¥ì¥¤¥À¡¼ ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï3·î21Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£