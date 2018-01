浦和は中国2部・武漢卓爾からのオファーを受け入れる意向

J1浦和レッズは17日、AFCチャンピオンズリーグ決勝で2戦連続ゴールを決めるなど優勝の立役者となったブラジル人FWラファエル・シルバに対する、中国2部・武漢卓爾からのオファーを受け入れる意向を明らかにした。

浦和は14日から沖縄県で1次キャンプをスタートさせているが、キャンプ中にR・シルバはチームを離れる形となり、チームメイトからは正式な移籍発表前ながら新天地での活躍を願うコメントが続々と寄せられている。

浦和の発表と同日、先陣を切るように日本代表DF槙野智章は自身の公式インスタグラムで「一緒にプレイ出来て、最高に幸せだったよ!」と記していたが、それに浦和の同僚が続いている。

日本代表MF長澤和輝も17日、同世代のアタッカーに向けて「I wish you all the best(幸運を祈っている)」とメッセージを発信。またR・シルバが優しい笑顔でピースサインし、長澤とともに一室で写っている2ショットも公開した。

一方、同じFWとして切磋琢磨してきた元日本代表FW李忠成は、18日に公式インスタグラムを更新。2ショットや集合写真を投稿した一方、「仲間の旅立ち」と綴り、さらに「ONE PIECE ルフィみたいな純粋でヤンチャなラファ いつまでもラファの成功を思う」と、冒険活劇として知られる人気漫画を引き合いに新たな船出を祝している。さらにハッシュタグでは「#ラファ #浦和の漢 #スピードスター #仲間」と記した。

浦和に与える影響は決して小さくないが、仲間たちはエースFWを温かく送り出す考えのようだ。

フットボールゾーンウェブ編集部●文 text by Football ZONE web

ゲッティイメージズ●写真 photo by Getty Images