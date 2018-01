インドでこのほど、大人の手の平に収まるほどの低出生体重児だった赤ちゃんが健康に育っていることが話題となっている。『New York Post』『The Sun』などが伝えた。



インドのラージャスターン州に住むシータさん(Seeta、48)とギリラジさん(Giriraj、50)の間に生まれたマヌシちゃん(Manushi)は生まれた時の体重が14オンス(396グラム)で、身長は8.6インチ(21.8センチ)と大人の手の平にのるほどだった。足の大きさにおいては大人の手の親指の爪にも満たない状態の低出生体重児である。



昨年、母親のシータさんは妊娠中に高血圧で危険な状態に苦しんでいた。妊娠28週目に超音波検査を受けた際、胎盤への血流が不足していることが判明したため、昨年6月15日に緊急帝王切開となった。こうしてマヌシちゃんは通常より3か月も早く誕生したが、その皮膚はとても薄く、肺や心臓、脳、腎臓等の臓器がまだ充分に発達していな状態だった。



マヌシちゃんは人工呼吸器をつけられ集中治療室へと移されたが、当時の両親は医師から0.5%ほどの生存率しかないことを告げられた。ジヴァンタ小児病院(Jivanta Children’s Hospital)の新生児専門医の主任であるスニル・ジャンゲッド医師(Dr Sunil Janged)は、マヌシちゃん誕生時のことを以下のように語っている。



「彼女が生まれた時、何が起こるか予測不能でした。息をするのが苦しそうだったために人工呼吸器をつけ、まだ十分に発達していない肺を膨らませて呼吸を助ける治療をしました。」



「腸や消化器系器官も未発達で経口摂取が不可能だったため、栄養を十分に摂取することができませんでした。そして高カロリー輸液療法(TPN)によりアミノ酸、脂質、糖質、ミネラル、マルチビタミン、微量元素など赤ちゃんにとって必要な栄養素を中心静脈から投与しました。」



「そして7週間後には母乳を少し飲めるようになったのです。彼女はゆっくりと自分で呼吸ができるようになり、脳や目なども問題なく発達しています。」



マヌシちゃんは新生児治療室で6か月間過ごした後、今月ようやく退院ができるようになった。現在、彼女の体重は5.2ポンド(2358グラム)までに成長し健康状態も良好なようだ。



ジャンゲッド医師は、今回のマヌシちゃんの治療にあたり以下のような思いがあった。



「私たちは彼女の命を救い、必要な医療を提供し、注意深く見守っていくことを決心しました。インドのラージャスターン州では、幼い女の子が殺害される事件が多発しています。そしてこのような悪しき習慣を根絶させるために、私たちは前進していかねばなりません。私たちの行為が“幼い少女たちを守っていかねばならない”という強いメッセージとなって拡散することを願っています。」



インドでは貧しい地域の多くで、女児は将来結婚する時に高額な持参金を花婿側に支払わなければならないため家族に殺されてしまうという事件が起きているが、幸いにもマヌシちゃんは両親の愛情と病院の手厚い治療のおかげで元気に育っている。



画像は『The Sun 2018年1月13日付「‘REAL LIFE MIRACLE’ Baby girl born 3 months premature weighing less than a bar of chocolate survives against all odds」(IMAGE: NEWSLIONS / SWNS)』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)