映画「シャイニング」の名シーンを店内で再現したり、ベッドの製品名を「相方のいびき」にしたりするなど、独特の 広告 を打ち出すことが多い IKEA 。そんなIKEAが新たに、「雑誌のページにおしっこをかけると妊娠検査ができる」という広告を作りました。Ikea wants pregnant women to pee on an advertisement in a magazine for a discount - The Washington Posthttps://www.washingtonpost.com/news/parenting/wp/2018/01/11/ikea-wants-pregnant-women-to-pee-on-an-advertisement-in-a-magazine-for-a-discount/The pee-soaked Ikea pregnancy ad is actually more than just a gimmick - The Vergehttps://www.theverge.com/2018/1/17/16897774/ikea-pregnant-women-pee-ad-mercene-labs-technology-heart-disease-diagnosticsIKEAの作った「雑誌におしっこをかける広告」がどんなものなのかは、以下のムービーから見ることができます。IKEA seriously wants you to pee on their latest ad - YouTubeプリントアウトされる紙面。雑誌広告のはずですが、何やら実験が行われています。インクを吹き付け……完成したのがコレ。特に何の変哲もない雑誌の1ページに見えます。すると、画面上に現れた手が、雑誌の右ページ下部におもむろに尿をスポイトで垂らしていきます。ベビーベッドの横には「995クローナ」の文字。ところが、尿をたらすと次第に数字の下にぼんやりと何かが浮かび上がってきました。「ファミリープライス 495クローナ」ということで、妊娠テストが陽性だった場合、家族向けの割引価格が表示されるように。Adweekによると、この広告は通常の妊娠検査薬と同じhCGホルモンの値を調べるもの。ただし、実際の雑誌広告では市販の妊娠検査薬よりも面積がずっと広いため、そのままだと文字が浮かび上がるのに1時間もかかってしまうとのこと。そこで、素材開発会社「Mercene Labs」のプロダクトマネージャーであるJonas Hansson氏は、IKEA広告のために専用の妊娠検査パーツを開発しました。Hansson氏は床材からマイクロチップに使われる素材まで、さまざまな素材をテストし、最終的に何枚もの素材をレイヤー状に重ねるという仕組みを開発。例えばレイヤーの1つは細穴の開いた紙状のもので、尿をページに素早くページに行き渡らせます。また、このレイヤーはhCGに反応する抗体も含んでいるとのこと。そして、別のシートは2枚のレイヤーでサンドイッチのように挟まれており、尿がページからしみ出してしまうのを防ぎます。このサンドイッチ状のレイヤーはつやがあり、雑誌に高級感を持たせるそうです。Hansson氏はIKEAの広告と同様に、複数の素材を組み合わせることで特定の心疾患を検知できる合成紙を開発中。IKEAの広告のように紙で簡単に血漿(けっしょう)のようなバイオマーカーについて調べられることができれば、救急車で搬送している最中であっても検査ができるため、迅速な処置が可能になるためです。「このような技術のゴールの1つは、診断が難しい病気について、妊娠検査薬のようなシンプルな方法を開発することです」とHansson氏は語りました。なお、妊娠検査広告について提案した時について、Hansson氏は「IKEAが認めてくれるかどうかはわからなかったのですが、彼らは認めてくれました」と語っています。