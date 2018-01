ドアラが北谷公園野球場に出没

中日は16日、2月1日から始まる沖縄・春季キャンプのマスコットキャラクター・ドアラの出没(滞在)日程を発表した。キャンプ前半となる2月1日から12日(6日は休日)で、後半の日程については近日中に発表を予定している。

春季キャンプ1軍の日程

沖縄北谷公園野球場で2月1日から28日まで。(休日は6日、13日、19日)

○1軍練習試合日程

2月12日(月) vs ハンファ(北谷)13:00

2月15日(木) vs 起亜(北谷)13:00

2月17日(土) vs 巨人(セルラー)12:30

2月18日(日) vs 広島(コザ)13:00

2月22日(木) vs 千葉ロッテ(北谷)13:00

2月26日(月) vs ハンファ(北谷)13:00

2月27日(火) vs 横浜DeNA(北谷)12:30

○オープン戦日程

2月24日(土) vs 北海道日本ハム(北谷)13:00

2月25日(日) vs 阪神(北谷)13:00

なお、2軍は読谷平和の森球場で2月1日から3月1日まで。(休日は6日、13日、19日)

○2軍練習試合日程

2月16日(金) vs 横浜DeNA(読谷)13:00

2月20日(火) vs LG(読谷)13:00

2月21日(水) vs 横浜DeNA(読谷)13:00

2月23日(金) vs ハンファ(読谷)13:00(Full-Count編集部)