第158回「直木賞」に門井慶喜氏 セカオワSaoriは受賞逃す 「芥川賞」はW受賞
日本文学振興会は16日、『第158回芥川賞・直木賞（平成29年度下半期）』の選考会を東京・築地「新喜楽」で開き、直木三十五賞に門井慶喜氏『銀河鉄道の父』、芥川龍之介賞に石井遊佳氏の『百年泥』と若竹千佐子氏の『おらおらでひとりいぐも』を選出した。初小説『ふたご』で直木賞にノミネートされた人気バンド・SEKAI NO OWARIのSaoriこと藤崎彩織は受賞を逃した。
【写真】芥川賞は石井遊佳氏と若竹千佐子氏がW受賞
門井氏は1971年11月2日群馬県桐生市生まれ。栃木県宇都宮市出身。94年同志社大学文学部文化学科文化史学専攻（日本史）卒業。2003年「キッドナッパーズ」で第42回オール讀物推理小説新人賞受賞。06年『天才たちの値段』で単行本デビュー。15年に『東京帝大叡古教授』で第153回直木賞、16年に『家康、江戸を建てる』で第155回直木賞候補になっていた。
石井氏は大阪府枚方市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科インド哲学仏教学博士課程満期退学。日本語教師。2017年『百年泥』で第49回新潮新人賞を受賞。芥川賞は初候補。
若竹氏は1954年岩手県遠野市生まれ。岩手大学教育学部卒業。現在、主婦。2017年『おらおらでひとりいぐも』で第54回文藝賞を受賞しデビュー。芥川賞は初候補。
芥川賞・直木賞は1935（昭和10）年に制定。芥川賞は新聞・雑誌（同人雑誌を含む）に発表された純文学短編作品、直木賞は新聞・雑誌（同）・単行本として発表された短編および長編の大衆文芸作品の中から優れた作品に贈られる。前者は主に無名・新進作家、後者は無名・新進・中堅作家が対象となる。
前期・第157回（平成29年上半期）の芥川賞は沼田真佑氏の『影裏』、直木賞は佐藤正午氏の『月の満ち欠け』が選出された。
■第158回芥川龍之介賞 候補作（掲載誌）
石井遊佳『百年泥』（新潮十一月号）
木村紅美『雪子さんの足音』（群像九月号）
前田司郎『愛が挟み撃ち』（文學界十二月号）
宮内悠介『ディレイ・エフェクト』（たべるのがおそいvol.4）
若竹千佐子『おらおらでひとりいぐも』（文藝冬号）
■第158回直木三十五賞 候補作（出版社）
彩瀬まる『くちなし』（文藝春秋）
伊吹有喜『彼方の友へ』（実業之日本社）
門井慶喜『銀河鉄道の父』（講談社）
澤田瞳子『火定』（PHP研究所）
藤崎彩織『ふたご』（文藝春秋）
選考委員は以下の通り（敬称略・五十音順）。
【芥川賞】小川洋子、奥泉光、川上弘美、島田雅彦、高樹のぶ子、堀江敏幸、宮本輝、村上龍、山田詠美、吉田修一
【直木賞】浅田次郎、伊集院静、北方謙三、桐野夏生、高村薫、林真理子、東野圭吾、宮城谷昌光、宮部みゆき
【写真】芥川賞は石井遊佳氏と若竹千佐子氏がW受賞
門井氏は1971年11月2日群馬県桐生市生まれ。栃木県宇都宮市出身。94年同志社大学文学部文化学科文化史学専攻（日本史）卒業。2003年「キッドナッパーズ」で第42回オール讀物推理小説新人賞受賞。06年『天才たちの値段』で単行本デビュー。15年に『東京帝大叡古教授』で第153回直木賞、16年に『家康、江戸を建てる』で第155回直木賞候補になっていた。
石井氏は大阪府枚方市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科インド哲学仏教学博士課程満期退学。日本語教師。2017年『百年泥』で第49回新潮新人賞を受賞。芥川賞は初候補。
若竹氏は1954年岩手県遠野市生まれ。岩手大学教育学部卒業。現在、主婦。2017年『おらおらでひとりいぐも』で第54回文藝賞を受賞しデビュー。芥川賞は初候補。
芥川賞・直木賞は1935（昭和10）年に制定。芥川賞は新聞・雑誌（同人雑誌を含む）に発表された純文学短編作品、直木賞は新聞・雑誌（同）・単行本として発表された短編および長編の大衆文芸作品の中から優れた作品に贈られる。前者は主に無名・新進作家、後者は無名・新進・中堅作家が対象となる。
前期・第157回（平成29年上半期）の芥川賞は沼田真佑氏の『影裏』、直木賞は佐藤正午氏の『月の満ち欠け』が選出された。
■第158回芥川龍之介賞 候補作（掲載誌）
石井遊佳『百年泥』（新潮十一月号）
木村紅美『雪子さんの足音』（群像九月号）
前田司郎『愛が挟み撃ち』（文學界十二月号）
宮内悠介『ディレイ・エフェクト』（たべるのがおそいvol.4）
若竹千佐子『おらおらでひとりいぐも』（文藝冬号）
■第158回直木三十五賞 候補作（出版社）
彩瀬まる『くちなし』（文藝春秋）
伊吹有喜『彼方の友へ』（実業之日本社）
門井慶喜『銀河鉄道の父』（講談社）
澤田瞳子『火定』（PHP研究所）
藤崎彩織『ふたご』（文藝春秋）
選考委員は以下の通り（敬称略・五十音順）。
【芥川賞】小川洋子、奥泉光、川上弘美、島田雅彦、高樹のぶ子、堀江敏幸、宮本輝、村上龍、山田詠美、吉田修一
【直木賞】浅田次郎、伊集院静、北方謙三、桐野夏生、高村薫、林真理子、東野圭吾、宮城谷昌光、宮部みゆき