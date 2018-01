ソフィア・コッポラが1月19日にNHK総合で放送される『あさイチ』に出演する。新作映画『The Beguiled/ビガイルド 欲望のめざめ』のプロモーションのために来日するソフィア・コッポラ。『あさイチ』では「特選!エンタ」のコーナーに生出演し、新作についてやこれまでのキャリア、映画制作にかける思いなどについて語るという。なお当日の「プレミアムトーク」のコーナーには松坂桃李が登場する。ソフィア・コッポラの新作映画『The Beguiled/ビガイルド 欲望のめざめ』は2月23日から公開。本日1月16日から東京・新宿のLUMINE 0 スタジオでは、ソフィア・コッポラのフォトブック『Andrew Durham SET PICTURES Behind the Scenes with Sofia Coppola』の刊行を記念した写真展が行なわれている。