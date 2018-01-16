「ヤングエースUP」（KADOKAWA刊）で連載中のTAa氏による漫画「衛宮さんちの今日のごはん」のアニメ化が決まった。2017年12月31日放送の「Fate Project 大晦日TVスペシャル2017」内で発表され、第1話「年越しそば」が放送された。

同作は、TYPE-MOON原作のゲーム「Fate/stay night」のパラレルストーリーとして、「Fate/stay night」の主人公・衛宮士郎が自慢の手料理を冬木市の住人やサーヴァントたちにふるまい、ほっこりとさせる日常を描く。アニメーション制作は、「劇場版 Fate/stay night[Heaven’s Feel] I . presage flower」など、TYPE-MOON関連作品のアニメ化を多数手がけるufotableが担当。監督は「Fate/stay night [Unlimited Blade Works]」の三浦貴博と、本作が初監督となる佐藤哲人が共同で手がける。

「衛宮さんちの今日のごはん」第1話は、1月25日午後9時からAbemaTVにて配信。第2話以降は、2月からAbemaTVにて毎月1日午後9時から先行配信、他の配信サイトでは毎月8日から配信される予定だ。