スクウェア・エニックスは、PlayStation4向けソフト「DISSIDIA FINAL FANTASY NT」の発売を記念した「#FF旅企画展」を、東京メトロ丸ノ内線新宿駅のメトロプロムナードで1月15日から開始した。

「#FF旅企画展」では、FFシリーズに登場するステージやプレイを旅になぞらえた全60種のステッカーと旅行パンフレット風チラシが展示。旅行パンフレット風チラシは、初代からXVまで全ナンバリングをカバー。FFVIIのミッドルガルでは、“星の命が輝く、100万ギルの夜景”を見ることができ、「魔晄炉見学ツアー」を体験できるという。FFIXのチラシは「アレクサンドリア城下町を歩く」で、「劇場艇プリマビスタの公演チケットの入手はお早めに!」との煽り文句。FFXの「ビサイド島週末弾丸ツアー」では、「がんばった自分に!ごほうびトロピカル!」とのキャッチコピーが踊る。いずれも、プレイしたことがある人に、行ってみたいと思わせるパンフレットに仕上がっている。

また、会場では事前に特設サイト「#FF旅 FINAL FANTASY TRAVELER」で登録した「#FF旅ステッカー」を印刷し、持ち帰ることが可能。「#FF旅企画展」は、新宿駅のメトロプロムナードで1月21日まで開催している。

(c) 2018 KOEI TECMO GAMES/SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA ILLUSTRATION:(c) 2017 YOSHITAKA AMANO