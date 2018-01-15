元NBAスター選手のロッドマン氏、飲酒運転容疑で逮捕
【AFP＝時事】バスケットボール殿堂（Basketball Hall of Fame）入りを果たしている米プロバスケットボール（NBA）の元スター選手、デニス・ロッドマン（Dennis Rodman）氏が13日、飲酒運転の疑いで米カリフォルニア州ニューポートビーチ（Newport Beach）の警察に逮捕された。
ニューポートビーチ警察のレイチェル・ジョンソン（Rachel Johnson）警部補によると、現在56歳のロッドマン氏は現地時間13日午後11時11分（日本時間14日午後4時11分）に職務質問を受け、その後の聴取に協力的だった同氏は、現地時間14日午前6時（日本時間同日午後23時00分）過ぎに釈放されたという。
米芸能情報サイト「TMZ」によると、現場で行われた飲酒検査で陽性反応を示したロッドマン氏は警察署に連行され、呼気検査でもアルコールが検出されたという。
デトロイト・ピストンズ（Detroit Pistons）、サンアントニオ・スパーズ（San Antonio Spurs）、シカゴ・ブルズ（Chicago Bulls）、ロサンゼルス・レイカーズ（Los Angeles Lakers）、ダラス・マーベリックス（Dallas Mavericks）を渡り歩いた14年のNBAキャリアで5度の王者に輝いたロッドマン氏は、1999年にも飲酒運転の罪を認めていた。
【翻訳編集】AFPBB News
ニューポートビーチ警察のレイチェル・ジョンソン（Rachel Johnson）警部補によると、現在56歳のロッドマン氏は現地時間13日午後11時11分（日本時間14日午後4時11分）に職務質問を受け、その後の聴取に協力的だった同氏は、現地時間14日午前6時（日本時間同日午後23時00分）過ぎに釈放されたという。
米芸能情報サイト「TMZ」によると、現場で行われた飲酒検査で陽性反応を示したロッドマン氏は警察署に連行され、呼気検査でもアルコールが検出されたという。
デトロイト・ピストンズ（Detroit Pistons）、サンアントニオ・スパーズ（San Antonio Spurs）、シカゴ・ブルズ（Chicago Bulls）、ロサンゼルス・レイカーズ（Los Angeles Lakers）、ダラス・マーベリックス（Dallas Mavericks）を渡り歩いた14年のNBAキャリアで5度の王者に輝いたロッドマン氏は、1999年にも飲酒運転の罪を認めていた。
【翻訳編集】AFPBB News