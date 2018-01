帰宅ラッシュ時の高速道路でスリップして多くの車を巻き込む大惨事を引き起こしそうになりながらも、ハリウッド映画並みの超絶挙動で絶妙に自動車の間をすり抜けて大事故を免れたスリップ車を記録したムービーが公開されています。スリップ車を目撃した人のYouTubeチャンネル iftach22 で紹介しているドライブレコーダーの録画が以下のムービーです。Car spins out of control. You won’t believe how it ends - YouTubeムービーの投稿者によると目撃したのはアメリカ合衆国フロリダ州間高速道路95号線を走行している最中の出来事とのこと。記録時間は17時39分の夕方なので帰宅ラッシュ中と思われます。前方真ん中の銀色の乗用車が次第に右の車線に向かい移動していくのをドライブレコーダーの映像が捉えています。すると後ろから白い後続車が直進して衝突しそうになりブレーキを踏みます。白い後続車は銀色の乗用車をよけるために右の第2車線に移動します。銀色の乗用車は後ろの白い後続車に気付いたのか方向を急に左に切り替えます。銀色の乗用車は左にステアリングを切り過ぎたのか、勢い余って元にいた第4車線からの左隣の第5車線に侵入。ここで左の第5車線の黒い後続車が前方の銀色の乗用車との危険を察知してブレーキで減速。一方、白い後続車は元の車線に戻ろうと今度は右にステアリングを切ります。銀色の乗用車は右にステアリングを切りすぎたので勢い余り大きく右へスピンし始めます。ここでムービーを撮影している自動車も減速。前方の車が大きく回転して右の車線にどんどん流れていきます。2車線分右に移動してほぼ180度回転して第2車線に移動すると、銀色の乗用車に黒い後続車が接近していました。黒い後続車はブレーキで減速しながらも直進が止まらずに衝突コースに入っています。すると、進入した銀色の乗用車がまるで映像が早戻しされているかのようにバックで左にU字の挙動をとり衝突を回避します。何事もなかったかのように元の車線に戻り……帰宅ラッシュ時の高速道路での大惨事を免れました。