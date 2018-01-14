〔地震〕北海道浦河町で震度4、津波の心配なし(1/14)
気象庁によると、14日18:07頃、浦河沖を震源とするM4.7の地震があり、北海道浦河町で震度4の揺れを観測しました。
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：1月14日18:07頃
・震源地 ：浦河沖(北緯41.9度、東経143.1度)
・震源の深さ：約50km
・地震の規模：M4.7(推定)
■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)
【震度4】
・北海道 ：浦河町潮見
【震度3】
・北海道 ：浦河町築地＊、様似町栄町＊
※ライブドアニュース配信記事・写真の無断転載を禁じます。
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：1月14日18:07頃
・震源地 ：浦河沖(北緯41.9度、東経143.1度)
・震源の深さ：約50km
・地震の規模：M4.7(推定)
■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)
【震度4】
・北海道 ：浦河町潮見
【震度3】
・北海道 ：浦河町築地＊、様似町栄町＊
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