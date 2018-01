01.

アドバイスが欲しければ

お姉ちゃんのもとへ

02.

両親以外にも

可愛がってもらえる人がいる

03.

ファッションは

お姉ちゃんから学んだ

04.

比べられるのも慣れっこ

05.

ものをシェアすることに抵抗がない

06.

周りから期待されることが多い

07.

自由に夢を追うことができる

08.

お姉ちゃんはいつだって

あなたのヒーロー

09.

友だちのあり方を

教えてくれたのもお姉ちゃん

