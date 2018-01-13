【U-23タイ戦】スタメン発表！ 鳥栖・田川、ガンバ高木らパレスチナ戦から４人を入れ替え
U-23アジア選手権のグループステージ第２戦、日本対タイが１月13日、日本時間の20時30分に中国・江陰の江陰スポーツセンターでキックオフされる。試合開始に先立ち、両チームのスターティングメンバーが発表された。
日本は第１戦のパレスチナ戦から先発４名を入れ替え、FW田川亨介、MF遠藤渓太、高木彰人、DF原輝綺を起用する。１トップには田川を起用する見込みだ。
U-21日本代表のスタメンは以下の通り。
U-21日本代表
GK
１ 小島亨介（早稲田大）
DF
４ 板倉 滉（仙台）
７ 原 輝綺（新潟）
22 立田悠悟（清水）
MF
２ 藤谷 壮（神戸）
11 遠藤渓太（横浜）
13 岩崎悠人（京都）
14 高木彰人（G大阪）
16 井上潮音（東京V）
17 神谷優太（湘南）
FW
９ 田川亨介（鳥栖）
日本は第１戦のパレスチナ戦から先発４名を入れ替え、FW田川亨介、MF遠藤渓太、高木彰人、DF原輝綺を起用する。１トップには田川を起用する見込みだ。
U-21日本代表のスタメンは以下の通り。
U-21日本代表
GK
１ 小島亨介（早稲田大）
DF
４ 板倉 滉（仙台）
７ 原 輝綺（新潟）
22 立田悠悟（清水）
MF
２ 藤谷 壮（神戸）
11 遠藤渓太（横浜）
13 岩崎悠人（京都）
14 高木彰人（G大阪）
16 井上潮音（東京V）
17 神谷優太（湘南）
FW
９ 田川亨介（鳥栖）