U-23アジア選手権のグループステージ第２戦、日本対タイが１月13日、日本時間の20時30分に中国・江陰の江陰スポーツセンターでキックオフされる。試合開始に先立ち、両チームのスターティングメンバーが発表された。



日本は第１戦のパレスチナ戦から先発４名を入れ替え、FW田川亨介、MF遠藤渓太、高木彰人、DF原輝綺を起用する。１トップには田川を起用する見込みだ。



U-21日本代表のスタメンは以下の通り。



U-21日本代表

GK

１ 小島亨介（早稲田大）



DF

４ 板倉 滉（仙台）

７ 原 輝綺（新潟）

22 立田悠悟（清水）

MF

２ 藤谷 壮（神戸）

11 遠藤渓太（横浜）

13 岩崎悠人（京都）

14 高木彰人（G大阪）

16 井上潮音（東京V）

17 神谷優太（湘南）



FW

９ 田川亨介（鳥栖）