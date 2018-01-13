初戦でパレスチナに勝利した日本がタイとの第２戦に臨む。(C) Getty Images

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　U-23アジア選手権のグループステージ第２戦、日本対タイが１月13日、日本時間の20時30分に中国・江陰の江陰スポーツセンターでキックオフされる。試合開始に先立ち、両チームのスターティングメンバーが発表された。

　日本は第１戦のパレスチナ戦から先発４名を入れ替え、FW田川亨介、MF遠藤渓太、高木彰人、DF原輝綺を起用する。１トップには田川を起用する見込みだ。

　U-21日本代表のスタメンは以下の通り。

U-21日本代表
GK　
１　小島亨介（早稲田大）

DF
４　板倉　滉（仙台）
７　原　輝綺（新潟）
22　立田悠悟（清水）
MF
２　藤谷　壮（神戸）
11　遠藤渓太（横浜）
13　岩崎悠人（京都）
14　高木彰人（G大阪）
16　井上潮音（東京V）
17　神谷優太（湘南）

FW
９　田川亨介（鳥栖）