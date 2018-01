ポケモンGOが「バトルパーティー」実装。新規ポケモンにあわせボックス容量も拡張

カイオーガのシフトは2月14日まで。ライバルのグラードンは1月15日まで。次には、この二体を調停したとされる「天」のポケモンが登場しそうです。なお、ポケモンGOのiPhone版は昨年末のアップデートで、ARモードを拡張した「AR+」モードに対応しました。AR+ はカメラで床やテーブルなどを認識して、スマホとの相対位置をトラッキングすることで、画面上の仮想のオブジェクトとの距離や位置関係がリアルになる技術。本当にそこに居るように、といえば大げさですが、従来のARモードはカメラ画像にただ重ねるだけで、常に正面で一定距離を保っていたのに対して、AR+では近づけば大きく、回り込めば側面や背中が見えるなどリアルになっています。

速報:ポケモンGOが『AR+』でメガ進化、忍び寄る・回り込むやリアルな撮影が可能に。iOS 11のARKit活用

さてこのAR+モード、発表当初は「余計に捕まえづらくなるし、写真のために使うくらいでゲームの効率的には無意味」と思われていました。しかし実際には、そっと近づくと距離を詰められるため、特に大型のポケモンに対して、至近距離からかんたんにど真ん中を狙ってボールを当てられるという、むしろ使ったら有利な場合があることが分かっています。

このほかポケモンGOでは、1月20日に『なみのり』を覚えたピカチュウが短時間だけ大量発生する『コミュニティ・デイ』イベントも予告されています。こちらは20(土)の正午から15時までの三時間だけ。欲しい場合は日時に注意が必要です。

ポケモンGOで『なみのりピカチュウ』大量発生イベント。1月20日(土) 正午から3時間限定!