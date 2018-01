第12回アジア・フィルム・アワードのノミネーションが1月11日に香港で発表され、是枝裕和監督の「三度目の殺人」が作品賞候補に選出された。

最多6ノミネートに輝いたのは、チェン・カイコー監督作で、染谷将太が主演を務めた中国・日本・香港合作の「空海 KU-KAI 美しき王妃の謎」。監督賞をはじめ、助演女優賞、撮影賞、衣装デザイン賞、美術賞、視覚効果賞で候補に挙がった。

日本作品では、作品賞候補の「三度目の殺人」のほか、監督賞に石井裕也(「映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ」)、新人監督賞に岸善幸(「あゝ、荒野」)がノミネート。「彼女がその名を知らない鳥たち」の蒼井優が主演女優賞、「無限の住人」の杉咲花と「三度目の殺人」の広瀬すずが助演女優賞の候補者に名を連ねた。

2007年に創設された、アジア全域版アカデミー賞にあたる同賞。今年は、新人監督賞とアクション作品賞が新設され、全17部門に拡大。アジア26の国と地域の作品が対象となり、10の国と地域の32作品がノミネートされた。

第12回アジア・フィルム・アワード主なノミネートは以下の通り。授賞式は3月17日にマカオのリゾート施設ザ・ベネチアン・マカオで開催される。

▽作品賞

「天使は白をまとう」(中国)

「Newton(原題)」(インド)

「The Day After(原題)」(韓国)ホン・サンス

「三度目の殺人」(日本)

「Youth(英題)」(中国)フォン・シャオガン

▽監督賞

チェン・カイコー「空海 KU-KAI 美しき王妃の謎」

シルビア・チャン「相愛相親」

アン・ホイ 「明月幾時有(英題:Our Time Will Come)」

ホン・サンス「The Day After(原題)」

石井裕也「映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ」

フォン・シャオガン「Youth(英題)」

▽主演男優賞

キム・ユンソク「1987: When the Day Comes(英題)」

スコラワット・カナロット「Malila: The Farewell Flower(英題)」

ラージクマール・ラーオ「Newton(原題)」

ルイス・クー「殺破狼・貧狼(英題:Paradox)」

ドアン・イーホン「迫り来る嵐」

▽主演女優賞

蒼井優「彼女がその名を知らない鳥たち」

シルビア・チャン「相愛相親」

マーシャ・ティモシー「殺人者マルリナ」

キム・ミニ「The Day After(原題)」

チョウ・ドンユィ「恋するシェフの最強レシピ」