映画『君の名前で僕を呼んで』の日本語字幕付き海外版予告編が公開された。アンドレ・アシマンの小説『Call Me By Your Name』をもとにした同作は、1983年夏の北イタリアの避暑地を舞台に、17歳のエリオが大学教授の父が招いた24歳の大学院生オリヴァーと惹かれ合っていく様を描いた作品。オリヴァーを相手に初めての恋を知るエリオ役をティモシー・シャラメ、オリヴァー役をアーミー・ハマーが演じる。監督は『胸騒ぎのシチリア』のルカ・グァダニーノ。予告編では、エリオとオリヴァーの出会いから次第に惹かれ合っていく様が映し出されている。2人が自転車に乗る様子や涙を流すエリオの姿、オリヴァーが「君の名前で僕を呼んで、僕の名前で君を呼ぶ」と語りかけるシーンなどが確認できる。またスフィアン・スティーヴンスが同作のために書き下ろした楽曲“Mystery of Love”が使用されている。なお同作は『第71回英国アカデミー賞』で作品賞、監督賞、主演男優賞など5部門にノミネート。これまでに世界の映画賞で185部門にノミネートし、49部門を受賞している。日本公開は4月。