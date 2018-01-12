Í¥½¨¤Ç¤âŽ¢¤Ê¤¼¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¿ÍŽ£¤ÎÌÜÉ¸¤ÎÎ©¤ÆÊý
Äó°Æ¤·¤¿¤é¡¢ÌµÃã¤À¤È¤¤¤¦È¿±þ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¡¢°ÛÏÀ¤¬Ê®½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤ÌÜÉ¸¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡Ê¼Ì¿¿¡§aijiro / PIXTA¡Ë
¡Ö¤Ç¤¤ë¡×¿Í¤È¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¿Í¤È¤Ç¤Ï¡¢²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤È¤¤ÎÌÜÉ¸¤ÎÎ©¤ÆÊý¤¬°Û¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¿Í¤Ï¡¢ÌÜÉ¸¤ÎÎ©¤ÆÊý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö3¤Ä¤Î»ÄÇ°¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
ºÇ¿·´©¡ØÉ¬¤º¤Ç¤¤ë¡£¡Ù¤Ç¡¢¥Þ¥Ã¥¥ó¥¼¡¼¤Ç¤Î25Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë·Ð¸³¤ÇÃÃ¤¨¾å¤²¤¿ÏÀÍýÅª¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö»×¹Í¤ÎÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¢¥á¥¤¥¯¥¤¥Ã¥È¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡¢¥Ç¥Ã¥µ¥ó¤Î4¤Ä¤Î»×¹ÍË¡¤òÅÁ¼ø¤·¤Æ¤¤¤ëÃø¼Ô¤¬¡¢¡Ö3¤Ä¤Î»ÄÇ°¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¹îÉþ¤¹¤ëÌÜÉ¸¤ÎÎ©¤ÆÊý¤òÀâ¤¯¡£
Âç¤¤ÊÄ©Àï¡£¹â¤¤ÌÜÉ¸¡£Æñ¤·¤¤ÌäÂê¡£¤³¤ì¤é¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á»×¹Í¡×¤ÇÌÜÅª¤äÌÜÉ¸¤ò¶ËÃ¼¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¤Ç¤¤ë¡×²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¿Í¤ÎÌÜÉ¸¤ÎÎ©¤ÆÊý¤Î3¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó
Í¥½¨¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤ì¤È¤¤¤¦À®²Ì¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤âÌÜÉ¸¤ÎÎ©¤ÆÊý¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡£
¿·¾¦ÉÊ¤ÎÇä¾å³ÈÂç¡¢¶ÈÀÓ¤Î²þÁ±¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¿Í¤Ï°Ê²¼¤Î3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¡ÖÌÜÉ¸¤ÎÎ©¤ÆÊý¡×¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡ ÌµÆñ¤Ê¡¢¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄã¤¤ÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤¹¤ë
¢ ÌÜÉ¸¤¬°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¿å½à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
£ ¥Á¡¼¥à¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¶¦Í¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤
Âç¤¤ÊÄ©Àï¤äÌÜÉ¸Ã£À®¤¬¡ÖÉ¬¤º¤Ç¤¤ë¡×¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î3¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤Æ¡¢°Õ¼±Åª¤ËµÕ¤ÎÈ¯ÁÛ¡¢¹Í¤¨Êý¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÌÜÅª¤äÌÜÉ¸¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¹â¤¯ÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á»×¹Í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¶ËÃ¼¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¡¢¡Ö°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¿å½à¡×¤ÎÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¤½¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¼ÂºÝ¤ËÌÜÉ¸Ã£À®¤äÌäÂê²ò·è¤Î²ÄÇ½À¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÍýÉÔ¿Ô¤Ê¤Û¤É¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¡×¤ÎÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤ë
¡ÖÌµÆñ¤Ê¡¢¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄã¤¤ÌÜÉ¸¡×¤òÀßÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê1¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¹â¤¤ÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤¹¤ë¤ÈµÕÉ÷¤¬¿á¤¯¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤ÈÌµÍý¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦ÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤ä¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¤ä¤êÊý¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦È¿È¯¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤ó¤ÊÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢Ã£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÃ¯¤¬ÀÕÇ¤¤ò¤È¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ËÉ±ÒËÜÇ½¤«¤éÀ¸¤¸¤ëÈ¿ÏÀ¤¬¡¢¼ÒÆâ¤ä¥Á¡¼¥àÆâ¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤âÍ½ÁÛ¤Ç¤¤ë¡£¼«Ê¬¼«¿È¤â¡Ö¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éº¤¤ë¡¢¿®Íê¤ò¼º¤¦¤·¡¢É¾²Á¤â²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¼«¸Êµ¬À©¤ËÁö¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Í½ÄêÄ´ÏÂ¤äÁ°Îã¼çµÁ¤¬¿È¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤äÁÈ¿¥¤Ï¡¢¡Ö¼«¼Ò¤Î¸½¾õ¡×¤ä¡Öº£¤Î¼«¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î²ÄÇ½À¡×¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢ÌµÆñ¤ÊÌÜÉ¸¤ò¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤Î¡ÖÁ°Ç¯Èæ¡×¤ä¡Ö¸½¾õÂÐÈæ¡×¤ÎÌÜÉ¸ÀßÄê¤Ï¤³¤ÎÅµ·¿¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÁ°Ç¯Èæ3¡óÁý¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤ì¤Ð¼ê¤¬ÆÏ¤¯ÌÜÉ¸¤Ê¤é¡¢¿Í¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Î¤ä¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Öº£Ç¯¤Ï¤³¤ÎÄøÅÙ¤¬¸Â³¦¤Ç¤¹¤¬¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ3Ç¯°ÊÆâ¤Ë10¡óÁý¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×
¤³¤ó¤ÊÌÜÉ¸¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡Ö¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó»×¹Í¡×¤ØÍî¤Á¹þ¤à»Ï¤Þ¤ê¤À¡£º£¤Þ¤Ç¤ÈÂç¤·¤ÆÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤ä¤êÊý¤Î²þÁ±¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÊÑ²½¤¬·ã¤·¤¯¶¥Áè¤â¸·¤·¤¤´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢Í½ÄêÄ´ÏÂ¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢»Å»ö¤Î¶ÈÀÓ¤â¼Á¤â¡¢¸½¾õ°Ý»ý¤É¤³¤í¤«¤º¤ë¤º¤ë¤È¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡Ö»Ô¾ì¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç3¡óÁý¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤À¡×¤È¹Í¤¨¤Æ´èÄ¥¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ËèÇ¯2¥±¥¿¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¶¥¹ç¤¬½Ð¸½¤·¤¿¤é¡¢¶¥Áè¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢¤É¤ó¤É¤óÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÊÌ¤Î¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¼«¼Ò¤Î¸½¾õ¤Ë¾È¤é¤·¤Æ¼ê¤ò¿¤Ð¤»¤ÐÆÏ¤¤½¤¦¤ÊÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÌÜÀþ¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë»ëÌî¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ê¡¢°æ¤ÎÃæ¤Î³¿¡¢¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤³¤ì¤¬¡ÖÁ°Ç¯Èæ30¡óÁý¡×¤À¤Ã¤¿¤éÏÃ¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡£¤Û¤È¤ó¤ÉÉÔ²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¹â¤¤ÌÜÉ¸¤À¤«¤é¡¢²þÁ±¤äÅØÎÏ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£È¯ÁÛ¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤¨¤¿¤ê¡¢¥¼¥í¥Ù¡¼¥¹¤Ç¹Í¤¨Ä¾¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Á³¤È¤Ê¤ë¡£
¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ç¤º¤ë¤º¤ë¸åÂà¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¶ËÃ¼¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ê¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¥ì¥Ù¥ë¤ÎÌÜÉ¸¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£±Ñ¸ì¤Ç¤¤¤¦¡Ö¥¢¥ó¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¡×¤È¡Ö¥³¥ó¥È¥é¥Ð¡¼¥·¥ã¥ë¡×¤À¡£Äó°Æ¤·¤¿¤é¡¢ÌµÃã¤À¤È¤¤¤¦È¿±þ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¡¢°ÛÏÀ¤¬Ê®½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤ÌÜÉ¸¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤¹¤ë¤È¡¢ÌÜÀþ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢»ëÌî¤¬¹¤¬¤ê¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤ò½ÀÆð¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤È¯ÁÛ¤ä¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£
¤½¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¿å½à¡×¤«¡©
¤¿¤À¤·¡¢¤¤¤¯¤é¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤â¡¢¡ÖÌÜÉ¸¤¬°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¿å½à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢É¬¤º¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¤ï¤¬¼Ò¤òÆüËÜ°ì¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¹â¤¤ÌÜÉ¸¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÃê¾ÝÅª¤Ç¡¢¤¤¤¯¤é¹Í¤¨¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¶ñÂÎÅª¤Ê»×¹Í¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¡ÖÁ´¼Ò°÷¤¬¸Ø¤ì¤ë²ñ¼Ò¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤â¤ä¤Ï¤êÃê¾ÝÅª¤À¡£
¤½¤³¤Ç¤Ò¤È¤Ò¤Í¤ê¤·¤Æ¡¢¡Ö½¢³èÀ¸¤Î¿Íµ¤´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ËÊÑ´¹¤·¤¿¤é¤É¤¦¤À¤í¤¦¡©¡¡¶ñÂÎÅª¤À¤·¡¢¥ì¥Ù¥ë¤ä¿ô»ú¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÅÓÃ¼¤ËÏÃ¤¬âä¾®²½¤¹¤ë¡£¡Ö½¢³èÀ¸¤Ë¿Íµ¤¤Î²ñ¼Ò¡áÁ´¼Ò°÷¤¬¸Ø¤ì¤ë²ñ¼Ò¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¼ó¤ò·¹¤²¤ë¿Í¤¬ÂçÈ¾¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡¡
¹â¤¤ÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¿å½à¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¿ôÃÍÌÜÉ¸¤ò·è¤á¤ëºÝ¤Ë¡¢¡Ö»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¿¸ÜµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¿¶¥Áè¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¿å½à¡×¤òÀßÄê¤¹¤ë»×¹Í½¬´·¤ò»ý¤È¤¦¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¤¢¤Ê¤¿¤¬¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¿·¾¦ÉÊ¤ÎÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤ë¤È¤¹¤ë¡£
¡Ö3Ç¯¤Ç¶È³¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÇä¾å¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡£¤Þ¤º¤ÏÈ¯Çä2Ç¯°ÊÆâ¤Ë¥·¥§¥¢10¡ó¤òÃ£À®¤¹¤ë¡×
¤Ê¤ë¤Û¤É¿ôÃÍ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤À¡£¤³¤ì¤¬¼«¼Ò¤Î¸½¾õ¤«¤é¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë¹â¤¤ÌÜÉ¸¤À¤·¡¢¡ÖÌµÍý¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¤È¼ÒÆâ¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¤À¤í¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á»×¹Í¤Ë¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¿ô»ú¤¬°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¾åµ¤ÎÎã¤Ç¡¢¶È³¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ÎA¼Ò¤ÎÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Ïº¬¶¯¤¤¸ÇÄêµÒ¤ò»ý¤Á¡¢Ä¹Ç¯15¡ó¶á¤¤¥·¥§¥¢¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß2°Ì°Ê²¼¤Ï¥·¥§¥¢1¥±¥¿Âæ¤ÎÂçº®Àï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¶¥Áè¾õ¶·¤ÇÉÔÆ°¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ëA¼Ò¤ÎÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Ô¾ì¡¦¸ÜµÒ¡¦¶¥¹ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢È¯ÇäÍâÇ¯¤âÇä¾å¤ò¿¤Ð¤·¤Æ2¥±¥¿¥·¥§¥¢¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢¡Ö¥È¥Ã¥×¾¦ÉÊ¤ËÇ÷¤ë¿ÞÈ´¤±¤¿2ÈÖ¼ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÃÀ¤Ê¥´¡¼¥ë¤ò3Ç¯°ÊÆâ¤ËÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ï¡Ö°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡×¿å½à¤Ë¤Ê¤ë¡£
¾ÃÈñ¼Ô¤Î¹¥¤ß¡¢¿©¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ²½¤¹¤ëÃæ¡¢5Ç¯Àè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤â¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ËË³¤·¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨1Ç¯¤Ç¤ÏÃ»¤¹¤®¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¤Î3Ç¯¤À¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¿å½à¤òÀßÄê¤·¡¢¤½¤ì¤òÅ¬ÀÚ¤ËÄêÎÌ²½¤·¤¿ÌÜÉ¸¤Ï¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤À¡£
¤½¤¦¤·¤¿¥´¡¼¥ë¤òÃ£À®¤¹¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤ÊÀ®²Ì¤ä²ÁÃÍ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤·¡¢ÌÜÉ¸¼«ÂÎ¤ÎÀâÆÀÎÏ¤â³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤«¤«¤ï¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ä°ìÂÎ´¶¤âÁý¤·¡¢À®¸ù¤Î³ÎÎ¨¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£
ÌÜÅª¤ÈÌÜÉ¸¤Ï¡Ö½ñ¤¤¤Æ¡×¥Á¡¼¥à¤Ç¶¦Í¤¹¤ë
ÍýÉÔ¿Ô¤Ë»×¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎÌÜÉ¸¡¢°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¿å½à¤ÎÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤òÌÀÊ¸²½¤·¤è¤¦¡£
ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£ÍýÍ³¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¤¬¡¢°Õ³°¤Ë¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¶¦Í¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÇÔ°ø¤À¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò°ÍÍê¤·¤¿³Ð¤¨¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤â¤è¤¯¤¢¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤À¤È»×¤¦¡£»Ø¼¨¤·¤¿¾å»Ê¤È»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿Éô²¼¤Î´Ö¤Ç¡¢¡ÖÌÜÅª¤ÈÌÜÉ¸¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢¶¦Í¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¼ê´Ö¤òÂÕ¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¥à¥À¤ÊÅØÎÏ¤äÈó¸úÎ¨¤Ê»Å»ö¤¬À¸¤¸¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¿ôÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤³¤Ç¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤¬¡Ö½ñ¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÊýË¡¤À¡£¶ñÂÎÅª¤Ë½ñ¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÆâÍÆ¤¬ÌÀ³Î¤Ç¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤âÄê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢½ñ¤¯¤È¤¤¤¦Æ°ºî¤Ï¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò¶¯À©Åª¤ËÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Î·è¿´¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö½ñ¤¯¡×¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤ËÍ¸ú¤Ê¼êË¡¤È¤Ê¤ë¡£
ÌÜÅª¤ÈÌÜÉ¸¤ÏÉ¬¤º½ñ¤½Ð¤¹¤³¤È¤ò½¬´·¤È¤·¡¢·±Îý¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ë²Ý¤¹¤È¤¤¤¤¡£
½ñ¤¯¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ë¤¹¤ë¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿½ñÎà¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿Í¤Ë¸«¤»¤Æ³ÎÇ§¤ò¤·¡¢¤½¤³¤«¤éµÄÏÀ¤Ç¤¤ì¤Ð½½Ê¬¤À¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬ÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤¹¤ë¾å»Ê¤ä¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÎ©¾ì¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤òÌÀÊ¸²½¤·¤Æ¡¢Éô²¼¤ä¥Á¡¼¥à¤ä´ØÏ¢ÉôÌç¤Ë¥·¥§¥¢¤·¤è¤¦¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤¬Éô²¼¤ÎÎ©¾ì¤Ç¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ä¾å»Ê¤«¤éÌÜÅª¤äÌÜÉ¸¤ò¸ýÆ¬¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë½ñ¤½Ð¤·¤Æ¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È³ÎÇ§¤·¤è¤¦¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤ª¸ß¤¤¤ÎÇ§¼±¤ä¹Í¤¨¤ÎÁê°ã¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¤·¡¢Àµ¤·¤¯ÌÜÅª¤äÌÜÉ¸¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¡£ÌÜÅª¤äÌÜÉ¸¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¼«¤º¤È¡ÖÉ¬¤º¤Ç¤¤ë¡×²ÄÇ½À¤â¹â¤Þ¤ë¡£
¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á»×¹Í¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Î¤È¤³¤í¡Ö¹â¤¤ÌÜÉ¸¡×¼«ÂÎ¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÈ¯ÁÛ¤Î¹¤¬¤ê¡×¤À¡£¤À¤«¤é¡¢²¾¤ËÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â·è¤·¤ÆÌµÂÌ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
Èó¾ï¤Ë¹â¤¤ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¡¢¥¢¥ó¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¹â¤¤¿å½à¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿È¯ÁÛ¤¬¹¤¬¤ë¡£È¯ÁÛ¤ò¹¤²¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦¿å½à¤ËÄ©Àï¤¹¤ì¤Ð¡¢²þ³×¤äÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¸Ä¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÁÈ¿¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê¼ý³Ï¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤À¡£