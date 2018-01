セクハラ騒動で俳優ケヴィン・スペイシーの出演シーンをすべて撮り直ししたことで知られるリドリー・スコット監督の最新作『All the Money in the World(原題)』。ケヴィンの代役を務めた俳優クリストファー・プラマーと共に、俳優マーク・ウォールバーグや女優ミシェル・ウィリアムズらが再撮影に臨んだが、マークとミシェルの再撮影のギャラに1500倍以上の差があるとUSA TODAYが報じ、ジェシカ・チャステインやビジー・フィリップスら女優が怒りを露わにしたという。石油王ジャン・ポール・ゲティの孫ジョン・ポール・ゲティ3世の誘拐事件を題材にした『All the Money in the World』。USA Todayによると、再撮影でマークが得たギャラが150万ドル(約1億6750万円)だったのに対し、ミシェルのギャラは日当80ドル(約8900円)で合計しても1000ドル(約11万1700円)未満だったと伝えた。スコット監督は以前、USA Todayとのインタビューで再撮影について、クリストファーとスタッフ以外は、自分も含めて無償で再撮影に応じたと話していたが、再掲載されたインタビューの該当箇所にマークの名前は出ていなかった。このニュースを受け、ジェシカは「マークの何百万ドルに比べて、ミシェルの日当が80ドルだったと聞いた。だれか、どういうことか、明確にしてくれるかしら? すべてが明るみになったおかげで、彼女にも公平に出演料が支払われることを願わずにはいられない。彼女はずば抜けた才能の女優で、映画でも素晴らしかった」とツイートした。ミシェルと親交が深いというビジーは、「容認できない。控えめに言っても、許されないわ!!!!!」と多数の感嘆符で怒りを露わにし、「まさに屈辱的」とツイートしている。スコット監督の話から察するに、ミシェルはほぼ無償の撮影に同意したようだが、マークもミシェルも同じウィリアム・モリス・エンデヴァーというタレントエージェンシーと契約しており、女優パトリシア・アークエットはエージェントの責任を指摘している。