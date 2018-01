2017年11月23日、 BMW 所属のドライブインストラクターであるヨハン・シュヴァルツさんがBMW・5シリーズの最新ハイパフォーマンスモデル「BMW M5」をドライブして、 ギネス世界記録 の連続ドリフト記録を打ち破りました。このチャレンジでは、なんと8時間にもわたる連続ドリフトを行うことに成功しているのですが、その中で課題とされたのが「ドリフト時の車両とドライバーの負担を軽減するため、いかに車両を軽く保ちつつ燃料を切らさないようにするのか?」という問題。これを解決するために編み出された、「ドリフト中の給油」という神業を見せているムービーがYouTubeで公開されています。Watch the ALL-NEW BMW M5 refuel mid-drift to take TWO GUINNESS WORLD RECORDS titlesドリフトのギネス記録チャレンジは、サウスカロライナ州にBMWが持つ専用コースで行われました。長時間連続でドリフトし続けるために車体の重量をなるべく軽量化し、かつ燃料切れを防ぐにはどうしたらいいのかという問題を、BMWは驚くべき方法で解決しました。それは、ドリフト車の外に突き出た給油口を特別に設置し……ドリフトの最中に燃料を補給するというもの。別の車に給油ホースを持ったメンバーが乗車します。 ドリフト走行 中の車に給油するという行為はどう考えても危険であり、チャレンジの際には万が一の事態に備えて消防車がコース付近に待機。ドリフト走行はかなりのスピードで行われ、円形のコースを普通に走行するのと同じかそれ以上のスピードで周回しています。コースには水がまかれ、タイヤと路面の摩擦を軽減して滑りやすくしているようです。ギネス記録にチャレンジするということで、ギネスの公式認定員がしっかりとドリフト走行の様子をチェック。ドリフト走行を開始して3時間が経過したころ、「燃料はあと10マイル分だ」とドリフト走行中のヨハンさんが連絡を入れます。それまで待機していた燃料補給班が、走行中の車に近づくために準備を開始。タイミングを見計らい……外に身を乗り出して補給ホースを持ったマット・バッツさんに、補給車両のドライバーをつとめるマット・ムリンスさんが「行くぞ」と声をかけました。走行中のドリフト車すれすれの位置を、補給車両が追いかけます。そして、ドリフト車と非常に近い距離で補給車両もドリフトを開始。補給車両のドライバーであるムリンスさんもこの真剣な表情。それもそのはず、燃料を補給するメンバーは車外に身を乗り出して給油口にホースをつながなければならず、一歩間違えば接近した2つの車両に挟まれて大惨事になる危険性もあるのです。2つの車両はぶつかりそうなほどに近づきます。ついに接続可能な距離まで接近することに成功し、補給メンバーバッツさんがホースを構えます。ところが、あと一歩のところで給油口との距離が開いてしまい、バッツさんの半身が完全に車外に乗り出す形になってしまいます。バッツさんの体は補給車両とベルトでつながれているとはいえ、思わず手に汗握ります。バッツさんはなんとか給油口にホースを接続。当然ながら給油にはある程度の時間が必要なため、2つの車両はこの至近距離でつかず離れずを保ってドリフトを続けます。まさに神業と言うほかありません。ある程度給油が完了したら、バッツさんがホースを外します。ホースが外されたドリフト車は、スピードを増してドリフト走行を続けました。「やりやがった!」と給油の成功を喜ぶヨハンさん。その後もたびたび給油が試みられますが……3回目の給油では、2つの車両が接触してしまいます。いかに熟練のドライバーといえども、ドリフト走行中の給油が容易ではないことが伺えます。接近しすぎてバッツさんが車両に挟まれそうになる場面もありました。それでもなんとか補給は成功させ、ドリフト車は燃料の補給を受けつつドリフトを続けます。ファイナルラップでは補給の必要がないにもかかわらず、補給車両もコースを一緒になってドリフト。最後には路面の損傷もタイヤの摩滅も気にすることなく、大量の煙をあげながら思う存分ドリフトし……ついに8時間にも及ぶ連続ドリフトが終了しました。喜びを分かち合うヨハンさんとムリンスさん。ウイニングランはもちろんドリフトです。今回のチャレンジで、BMWは8時間連続でドリフトし続けるという驚異的なギネス記録を樹立し、ドリフトで走った総距離は232.5マイル(約374キロ)にもなるとのことです。