国内最大級の映画レビューサービス・Filmarks(フィルマークス)が、サービス内のデータに基づき、2018年公開映画の期待度ランキングを発表。今年映画ファン注目の作品は? まずはTOP10からチェック!

2018年公開映画 期待度ランキング

第10位:『デッドプール2(原題)』

11,128Clip![6月公開]

全世界で記録的大ヒット! 自己チュウで無責任な“R指定”ヒーロー「デッドプール」の続編。

第9位:『ジュラシック・ワールド 炎の王国』

11,921Clip![7月13日公開]

映画史に偉大な足跡を残した「ジュラシック・パーク」シリーズ最新作。

第8位:『ブラック・パンサー』

12,970Clip![3月1日公開]

国王とヒーロー2つの顔をもつ、謎を秘めたMARVEL・アベンジャーズシリーズのニューフェイス。

第7位:『嘘を愛する女』

12,970Clip![1月20日公開]

愛する人の存在が全て「嘘」だったら? 新境地・長澤まさみ×新世代・中江和仁監督でおくるラブサスペンス。

第6位:『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』

13,729Clip!

日本でも大ヒットを記録した、「ハリー・ポッター」のスピンオフ作品「ファンタビ」シリーズ最新作。

第5位:『シェイプ・オブ・ウォーター』

14,853Clip![3月1日公開]

第75回ゴールデングローブ賞2部門受賞! 名匠ギレルモ・デル・トロ監督が描く究極のファンタジー・ロマンス。

第4位:『君の名前で僕を呼んで』

16,989Clip![4月1日公開]

北イタリアの避暑地を舞台に、17歳の少年×24歳の青年ふたりのひと夏のエピソードを描いたラブストーリー。

第3位:『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』

18,399Clip![4月27日公開]

映画『アベンジャーズ』シリーズ最新作。MARVEL史上最凶の敵サノスとの“究極の戦い”が幕を開ける!

第2位:『グレイテスト・ショーマン』

24,090Clip![2月16日公開]

「地上でもっとも偉大なショーマン」と呼ばれた実在の興行師P・T・バーナムの半生を描いたミュージカル。

第1位:『キングスマン:ゴールデン・サークル』

45,504Clip![1月5日公開]

大人気スパイアクション「キングスマン」の続編。公開後、早くも初日満足度ランキングNo.1を獲得!

-----

第11位:『スリー・ビルボード』8,801Clip![2月1日公開]

第12位:『ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー』8,246Clip![6月29日公開]

第13位:『RAW〜少女のめざめ〜』7,553Clip![2月2日公開]

第14位:『オーシャンズ8(原題)』6,916Clip!

第15位:『犬ヶ島』6,563Clip!

第16位:『インクレディブル・ファミリー』6,433Clip![8月1日公開]

第17位:『ボス・ベイビー』6,012Clip![3月21日公開]

第18位:『リメンバー・ミー』5,922Clip![3月16日公開]

第19位:『リバーズ・エッジ』5,868Clip![2月16日公開]

第20位:『パシフィック・リム アップライジング』5,844Clip![4月公開]

-----

Filmarks年間期待度ランキングは、2018年劇場上映される映画作品を対象に、2018年1月9日時点でのClip!数(ユーザーが観たい映画として登録した数)を集計し、上位20本を選出したものです。



※Clip!は1作品につき1人1件までです。

※リバイバル上映作品はランキングの対象外です。

※公開日未定のものは未記載

(C)2017 Twentieth Century Fox Film Corporation、(C)2017 Twentieth Century Fox Film Corporation、(C)Marvel、(C)Frenesy, La Cinefacture、(C)2017 Twentieth Century Fox Film Corporation、(C)2017 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. Harry Potter and Fantastic Beasts Publishing Rights (C)JKR.、(C)2018「嘘を愛する女」製作委員会、(C)Marvel Studios 2017、(C)2017 Twentieth Century Fox Film Corporation All Rights Reserved