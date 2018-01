37歳の女優ミシェル・ウィリアムズが、ニューヨークの金融コンサルタントのアンドリュー・ユーマンズと交際していることが分かった。

ミシェルは昨年7月にイタリアのローマで、謎の男性と一緒にいるところを目撃された。そして、その男性はアンドリューだったことが明らかになっている。

ミシェルは現地時間7日に行われたゴールデングローブ賞でダイヤモンドの美しい指輪を左手の薬指にしているところを目撃された。ゴシップ誌「ピープル」がその指輪についてミシェルに聞いたところ、「美しいジュエリーよ」と答えただけであった。ミシェルは映画『All the Money in the World』(アメリカ公開中)のプレミアにもその指輪をつけて登場していたという。

ミシェルは2008年に亡くなった俳優のヒース・レジャーさんとの間に娘マチルダちゃんを授かっており、これまで俳優のジェイソン・シーゲルやコンテンポラリーアーティストのダスティン・イエリングと交際。2015年には小説家のジョナサン・サフラン・フォアと熱愛を伝えられていた。