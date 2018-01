ソフィア・コッポラ監督が1月16日に来日することが発表。あわせて写真展が開催される。2月23日から新作映画『The Beguiled/ビガイルド 欲望のめざめ』が公開されるソフィア・コッポラ。今回の日本滞在中はメディア取材やトークイベントへの登壇などを行なう予定だ。ソフィア・コッポラが映画のPRのために来日するのは、2013年の『東京国際映画祭』以来となる。来日にあわせて1月16日から東京・新宿のLUMINE 0 スタジオで写真展が開催。3日間限定で行なわれる同展では、同日から先行販売されるフォトブック『Andrew Durham SET PICTURES Behind the Scenes with Sofia Coppola』から過去作品のオフショットやプライベート写真などが展示される。