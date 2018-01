01.

ミスしてないかオドオドしない。

「送信」ボタンを躊躇せずに押す。

02.

「しなくていいこと」を探す。

03.

思いっきり「甘やかす日」をつくる。

04.

「自分はこういう人間」

そんなイメージを打ち壊す。

05.

とにかく「新しいこと」を学ぶ。

06.

ウソでもいいから、自信があるフリを。

07.

モノだけじゃなく、「人」を整理する。

08.

気にしすぎず、“かまうもんかの精神”で。

09.

「不安」になったら、大声で叫んでしまえ。

10.

心に眠る「ライオン」を呼び覚ませ。

