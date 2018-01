アカデミー賞作品賞の行方を占う最も重要な前しょう戦と言われる、第29回アメリカ製作者組合(PGA)賞のノミネート作品が1月5日(現地時間)、発表された。

映画部門には、ギレルモ・デル・トロ監督のファンタジーロマンス「シェイプ・オブ・ウォーター」を筆頭に、「ペンタゴン・ペーパーズ 最高機密文書」「スリー・ビルボード」「ビッグ・シック ぼくたちの大いなる目ざめ」など、昨秋から賞レースを賑わせている注目作が軒並み出揃った。また、得票数で引き分ける作品が出たことで、PGA賞史上初となる11作品がノミネート。ドキュメンタリー映画部門も同様に、例年の5本から7本に枠が広がる異例の結果となった。

授賞式は1月20日(現地時間)、米ロサンゼルスのビバリーヒルトン・ホテルで開催される。

第29回PGA賞ノミネート作品は以下の通り。

▽映画部門

「ビッグ・シック ぼくたちの大いなる目ざめ」

「君の名前で僕を呼んで」

「ダンケルク」

「ゲット・アウト」

「アイ、トーニャ(原題)」

「レディ・バード」

「モリーズ・ゲーム」

「ペンタゴン・ペーパーズ 最高機密文書」

「シェイプ・オブ・ウォーター」

「スリー・ビルボード」

「ワンダーウーマン」

▽アニメーション映画部門

「ボス・ベイビー」

「リメンバー・ミー」

「怪盗グルーのミニオン大脱走」

「Ferdinand(原題)」

「レゴバットマン ザ・ムービー」

▽ドキュメンタリー映画部門

「チェイシング・コーラル 消えゆくサンゴ礁」

「シティ・オブ・ゴースツ(原題)」

「シリアからの叫び」

「Earth: One Amazing Day(原題)」

「Jane(原題)」

「ジョシュア 大国に抗った少年」

「The Newspaperman: The Life and Times of Ben Bradlee(原題)」