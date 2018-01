ベストセラー作家ジョン・グリーンの新刊「Turtles All the Way Down(原題)」が映画化されることがわかった。

米ハリウッド・レポーターによれば、小説「さよならを待つふたりのために」を映画化した「きっと、星のせいじゃない。」や、同名小説を映画化した「ペーパータウン」を手がけた米FOX2000と製作会社テンプルヒルが、新刊の映画化権を獲得した。

今秋出版された新刊は、OCD(強迫神経症)を患う16歳の少女が、親友デイジーとともに報奨金10万ドルを手に入れようと、億万長者ラッセル・ピケットの失踪の謎を解く物語。映画は、原作者のグリーンが製作総指揮として名を連ねる。

ちなみに、シャイリーン・ウッドリー&アンセル・エルゴート主演で映画化された「きっと、星のせいじゃない。」(2014)は、世界興収3億700万ドルの大ヒットを記録。カーラ・デルビーニュ&ナット・ウルフ主演で映画化された「ペーパータウン」(15)は、製作費1200万ドルに対し、世界興収8500万ドルを記録した。