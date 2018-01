01.

始めたことはやり遂げる

02.

憧れの街に住んでみる

03.

「いなきゃ生きられない!」

ほどの友人を見つける

04.

自分をもっと理解する

05.

「自慢のおもてなし料理」

をつくる

06.

金銭的に自立する

07.

世界中を旅してまわる

Licensed material used with permission by Elite Daily