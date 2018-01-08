第75回ゴールデン・グローブ賞受賞結果発表！＜映画の部＞
1月8日（祝・月）に行われた第75回ゴールデン・グローブ賞。記者たちの投票によって受賞者が決まるゴールデン・グローブ賞において、映画部門はアカデミー賞の前哨戦とも言われる。そんな中、コメディ／ミュージカル部門作品賞は『レディ・バード』、ドラマ部門作品賞は『スリー・ビルボード』が見事受賞した。また、外国語映画賞では、『女は二度決断する』がサプライズ受賞となった。
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受賞結果は以下の通り。（★印太字が受賞者／受賞作品）
■ドラマ部門 作品賞
『君の名前で僕を呼んで』
『ダンケルク』
『ペンタゴン・ペーパーズ／最高機密文書』
『シェイプ・オブ・ウォーター』
★『スリー・ビルボード』
■ドラマ部門 男優賞
ティモシー・シャラメ『君の名前で僕を呼んで』
ダニエル・デイ＝ルイス『Phantom Thread（原題）』
トム・ハンクス『ペンタゴン・ペーパーズ／最高機密文書』
★ゲイリー・オールドマン『ウィンストン・チャーチル／ヒトラーから世界を救った男』
デンゼル・ワシントン『Roman J. Israel, Esq.（原題）』
■ドラマ部門 女優賞
ジェシカ・チャステイン『モリーズ・ゲーム』
サリー・ホーキンス『シェイプ・オブ・ウォーター』
★フランシス・マクドーマンド『スリー・ビルボード』
メリル・ストリープ『ペンタゴン・ペーパーズ／最高機密文書』
ミシェル・ウィリアムズ『All the Money in the World（原題）』
■コメディ／ミュージカル部門 作品賞
『The Disaster Artist（原題）』
『ゲット・アウト』
『グレイテスト・ショーマン』
『I, Tonya（原題）』
★『レディ・バード』
■コメディ／ミュージカル部門 男優賞
スティーヴ・カレル『Battle of the Sexes（原題）』
アンセル・エルゴート『ベイビー・ドライバー』
★ジェームズ・フランコ『The Disaster Artist（原題）』
ヒュー・ジャックマン『グレイテスト・ショーマン』
ダニエル・カルーヤ『ゲット・アウト』
■コメディ／ミュージカル部門 女優賞
ジュディ・デンチ『Victoria & Abdul（原題）』
ヘレン・ミレン『ロング，ロングバケーション』
マーゴット・ロビー『I, Tonya（原題）』
★シアーシャ・ローナン『レディ・バード』
エマ・ストーン『Battle of the Sexes（原題）』
■助演男優賞
ウィレム・デフォー『The Florida Project（原題）』
アーミー・ハマー『君の名前で僕を呼んで』
リチャード・ジェンキンス『シェイプ・オブ・ウォーター』
クリストファー・プラマー『All the Money in the World（原題）』
★サム・ロックウェル『スリー・ビルボード』
■助演女優賞
メアリー・J・ブライジ『マッドバウンド 哀しき友情』
ホン・チャウ『ダウンサイズ』
★アリソン・ジャネイ『I, Tonya（原題）』
ローリー・メトカーフ『レディ・バード』
オクタヴィア・スペンサー『シェイプ・オブ・ウォーター』
■アニメ作品賞
『ボス・ベイビー』
『The Breadwinner（原題）』
★『リメンバー・ミー』
『Ferdinand（原題）』
『ゴッホ 最期の手紙』
■外国語映画賞
『ナチュラルウーマン』（チリ）
『最初に父が殺された』（カンボジア）
★『女は二度決断する』（ドイツ、フランス）
『ラブレス』（ロシア）
『ザ・スクエア 思いやりの聖域』（スウェーデン、ドイツ、フランス）
■監督賞
★ギレルモ・デル・トロ『シェイプ・オブ・ウォーター』
マーティン・マクドナー『スリー・ビルボード』
クリストファー・ノーラン『ダンケルク』
リドリー・スコット『All the Money in the World（原題）』
スティーヴン・スピルバーグ『ペンタゴン・ペーパーズ／最高機密文書』
■脚本賞
ギレルモ・デル・トロ, ヴァネッサ・テイラー『シェイプ・オブ・ウォーター』
グレタ・ガーウィグ『レディ・バード』
リズ・ハンナ、ジョシュ・シンガー『ペンタゴン・ペーパーズ／最高機密文書』
★マーティン・マクドナー『スリー・ビルボード』
アーロン・ソーキン『モリーズ・ゲーム』
■作曲賞
『スリー・ビルボード』
★『シェイプ・オブ・ウォーター』
『Phantom Thread（原題）』
『ペンタゴン・ペーパーズ／最高機密文書』
『ダンケルク』
■主題歌賞
Home『Ferdinand（原題）』
Mighty River『マッドバウンド 哀しき友情』
Remember Me『リメンバー・ミー』
The Star『The Star（原題）』
★This Is Me『グレイテスト・ショーマン』
（海外ドラマNAVI）