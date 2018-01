DFBポカール準々決勝の組み合わせ抽選会が7日に行われた。抽選の結果、日本代表MF 長谷部誠 とMF鎌田大地が所属するフランクフルトと、FW 武藤嘉紀 が所属するマインツの“ライン・マイン・ダービー”が実現。1部以外で唯一生き残っている3部のパーダーボルンは、最多18回の優勝を誇るバイエルンとの対戦が決まった。なお、準々決勝は2月6日、7日に開催される。■DFBポカール準々決勝の組み合わせ(左側がホーム開催)フランクフルト vs マインツレヴァークーゼン vs ブレーメンパーダーボルン(3部) vs バイエルンシャルケ vs ヴォルフスブルク