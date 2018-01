01.

明確なゴールを設定していると

勘違いすること

02.

進むべき道のりが

分かっていない

03.

タスクを遂行する

能力が低い

04.

細かい部分まで

突き詰められていない

05.

プランニングに対する

逆算ができていない

06.

時代の流れについていく

柔軟さが欠けている

07.

チームが同じ目標に

向かっていない

08.

考え方が

アップデートされていない

09.

失敗することを

前提にできていない

10.

自分のパフォーマンスを

レビューする機会がない

Licensed material used with permission by Gordon Tredgold