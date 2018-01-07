¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¤¤¿¤¤¡Ö¥È¥Þ¥È·Ï¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¡×¤ª¤¹¤¹¤á£³Áª¡Ü£±ÉÊ
¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ñ¥¹¥¿¿©ºà¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹·Ï¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ì£Åª¤Ë¤â¥³¥¹¥ÑÅª¤Ë¤â¾ïÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤¤ÆÂ»¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¤¤¤º¤ì¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¼Â¿©¤·¤Æ¤¤¿¾¦ÉÊ¤«¤é¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£Æü¤´¤í¥Ñ¥¹¥¿¿©¤¬Â¿¤¤Êý¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤Î¤´»²¹Í¤Ë¤É¤¦¤¾¡Á¡£
¡ ¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¥È¥Þ¥È»ÀÌ£¤Î¸ú¤¤¤¿»Ý¿É¡Ø¥¢¥é¥Ó¥¢¡¼¥¿ ¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¡Ù¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù¡Ã232±ß¡Ã400g
¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¤Ï¥È¥Þ¥È·Ï¤¬¤ï¤ê¤ÈÍ¥½¨¡£¡Ø¥¢¥é¥Ó¥¢¡¼¥¿ ¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¡Ù¤Ï¥È¥Þ¥È¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢¹õ¸ÕÜ¥¤ä¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤Î¿¼¤á¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹´¶¡¢Åâ¿É»Ò¤Î¿ÉÌ£¤¬¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¸ú¤¤¤Æ¤¯¤ë»Ý¿É»Å¾å¤²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÇ»¸ü¤Ê»ÝÌ£¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢400g¡¦232±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¤«¤È¡£
¢ ¥³¥¹¥Ñ¡õ»ÝÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹ºÇ¶¯¡Ø¥È¥ê¥Î¤Çºî¤Ã¤¿¥È¥Þ¥È¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¡Ù¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù¡Ã680g¡Ã243±ß
680g¡¦243±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¤ª°Â¤¤²Á³ÊÀßÄê¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È°ú¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ïÈ÷¤·¤ÆÌäÂê¤Ê¤¤¤«¤È¡£¥È¥Þ¥È¤Î»ÀÌ£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´Å¤µ¤ò»ý¤Ã¤¿»ÝÌ£¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë°ÂÄê¤Î»Å¾å¤¬¤ê¡Ê¤Á¤ç¤Ã¤È´Å¤á¡Ë¡£¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â¾¤ÎÎÁÍý¤Ë¤â»È¤¤¤Þ¤ï¤»¤ë¤Î¤ÇÊØÍø¿©ºà¤È¤·¤Æ½ÅÊõ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡mitokÊÔ½¸ÉôÅª¤Ë¤Ï¤ª¼¡¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥Á¡¼¥º¤Èº®¤¼¤Æ»Å¾å¤²¤ë¤Î¤¬ÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª
¡Ú¡Ü1ÉÊ¡Û ¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¤Î»ÝÌ£¤òÁý¤¹¥Á¡¼¥º¡Ø¥°¥é¥ó¥â¥é¥ô¥£¥¢¡Ù¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú¡Ã300±ß¡Ã100g
¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢»º¥Ï¡¼¥É¥Á¡¼¥º¡Ø¥°¥é¥ó¥â¥é¥ô¥£¥¢¡Ù¤Ï¸«¤«¤±¤¿¤é¤¼¤Ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤°ìÉÊ¡£ÎäÅà¾õÂÖ¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÌµÎÁ¤«¤±ÊüÂê¥Á¡¼¥º¤â¥³¥ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ä¹´ü½ÏÀ®¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÝÌ£¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¡¢¥ß¥ë¥¡¼¤Ê¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤¤É÷Ì£¡£¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ê¸ýÍÏ¤±¤Ç»ÝÌ£¤¬¤¸¤ó¤ï¤ê¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¼¤ÒÊ´¥Á¡¼¥º¤Ë¤·¤Æ¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¤Ë¤¿¤Ã¤×¤êº®¤¼¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ÝÌ£¤¬¥Þ¥·¥Þ¥·¥Þ¥·¥Þ¥·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡Á¡£
£ ¥×¥Á¥ê¥Ã¥Á´¶¤¬½Ð¤»¤ë¡Ø¥¤¥«¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥½¡¼¥¹ÄÒ¤±¡Ù¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù¡Ã189±ß¡Ã72g¡Ê¸Ç·ÁÎÌ¡Ë
¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¡¼¥Õ¡¼¥É·Ï¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¡£´ÌµÍ¤Ç¤¹¡£³¤Ï·¤Ê¤É¤Î¹Ã³ÌÎà¤ä¹áÌ£ÌîºÚ¤Ê¤É¤ò¼ÑµÍ¤á¤¿¥¢¥á¥ê¥±¡¼¥Ì¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡Ë¥½¡¼¥¹¤Ë¥¤¥«¤ÎÀÚ¤ê¿È¤ò²Ã¤¨¤¿¿©ºà¡£¤È¤¯¤Ë¶ñºà¤òÄÉ²Ã¤»¤º¤Ë»È¤¨¤ëÅÀ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥½¡¼¥¹¤Î¸ýÅö¤¿¤ê¤Ç¡¢¿ÉÌ£¤Î¤Ê¤¤¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹É÷Ì£¤Èµû²ð¤ÎÉ÷Ì£¤¬¥¤¥¤´¶¤¸¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¡£¤Á¤ç¤¤¥ê¥Ã¥Á·Ï¥½¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¾ïÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¤è¤¤¤«¤È¡£¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¤·¡¢ÊØÍø¤Ê¥ä¥Ä¤Ç¤¹¤è¡£
¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö
°Ê¾å¡¢¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¾ïÈ÷¤·¤¿¤¤¥È¥Þ¥È·Ï¥Ñ¥¹¥¿¿©ºà¤Þ¤È¤á¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¥¿¤ò¶È¥¹¡¼¤ÇÇã¤¦¤Ê¤é¡¢Berrak 1.5mm¡Ê96±ß /500g¡ËBerrak 1.7mm¡Ê96±ß /500g¡Ë
¤¢¤¿¤ê¤¬ÌµÆñ¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¹ØÆþ»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤äÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è¤ê°·¤¤¾¦ÉÊ¤äÈÎÇä²Á³Ê¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£