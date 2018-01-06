　モンテディオ山形は6日、FWフェリペ・アウヴェス(27)とDFジャイロ・ロドリゲス(25)が加入することを発表した。なお、アウヴェスはトンベンセ(ブラジル)から期限付き移籍での加入となる。

　以下、クラブ発表のプロフィール

●FWフェリペ・アウヴェス

(Felipe Alves de Lima)

■生年月日

1990年5月6日(27歳)

■出身地

ブラジル

■身長/体重

183cm/75kg

■利き足



■経歴

ABC-ビラ・ノバ-サン・ルイス-カンピネンセ-ボア-ジョインビレ-トンベンセ-パラナ-トンベンセ

●DFジャイロ・ロドリゲス

(Jairo Rodrigues Peixoto Filho)

■生年月日

1992年12月31日(25歳)

■出身地

ブラジル

■身長/体重

190cm/84kg

■利き足



■経歴

ボテフ・ブラツァ(ブルガリア)-トロフェンセ(ポルトガル)-ネフチ(アゼルバイジャン)-セパハン(イラン)

★日程や順位表、得点ランキングをチェック!!

●2017シーズンJリーグ特集ページ

●2018年Jリーグ移籍情報