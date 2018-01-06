山形が長身ブラジル人2選手加入を発表
モンテディオ山形は6日、FWフェリペ・アウヴェス(27)とDFジャイロ・ロドリゲス(25)が加入することを発表した。なお、アウヴェスはトンベンセ(ブラジル)から期限付き移籍での加入となる。
以下、クラブ発表のプロフィール
●FWフェリペ・アウヴェス
(Felipe Alves de Lima)
■生年月日
1990年5月6日(27歳)
■出身地
ブラジル
■身長/体重
183cm/75kg
■利き足
右
■経歴
ABC-ビラ・ノバ-サン・ルイス-カンピネンセ-ボア-ジョインビレ-トンベンセ-パラナ-トンベンセ
●DFジャイロ・ロドリゲス
(Jairo Rodrigues Peixoto Filho)
■生年月日
1992年12月31日(25歳)
■出身地
ブラジル
■身長/体重
190cm/84kg
■利き足
左
■経歴
ボテフ・ブラツァ(ブルガリア)-トロフェンセ(ポルトガル)-ネフチ(アゼルバイジャン)-セパハン(イラン)
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●2017シーズンJリーグ特集ページ
●2018年Jリーグ移籍情報
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(Felipe Alves de Lima)
■生年月日
1990年5月6日(27歳)
■出身地
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■身長/体重
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■利き足
右
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ABC-ビラ・ノバ-サン・ルイス-カンピネンセ-ボア-ジョインビレ-トンベンセ-パラナ-トンベンセ
●DFジャイロ・ロドリゲス
(Jairo Rodrigues Peixoto Filho)
■生年月日
1992年12月31日(25歳)
■出身地
ブラジル
■身長/体重
190cm/84kg
■利き足
左
■経歴
ボテフ・ブラツァ(ブルガリア)-トロフェンセ(ポルトガル)-ネフチ(アゼルバイジャン)-セパハン(イラン)
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