『8年越しの花嫁』が正月休みも好調で興収16億円突破！
昨年12月16日に全国公開となった『8年越しの花嫁 奇跡の実話』が、年末年始の連休中も高稼働をキープし、1月3日までの19日間で観客動員129万1326人、興行収入16億1411万3600円と大ヒット中であることがわかった。
・『8年越しの花嫁』公開2週目の週末も勢い衰えず、興収で邦画NO.1に
本作は、1週目の週末土日2日間（12月16日、17日）で興収2億6298万9100円を突破し、邦画実写作品ではNO.1スタートを記録。2週目の週末土日2日間（12月23日、24日）では興収2億4566万6900円と、興収では『映画 妖怪ウォッチ シャドウサイド 鬼王の復活』を抜き去り邦画NO.1に躍り出ていた。
3週目となる週末土日2日間（12月30日、31日）では1億5266万6800円とやや数字を落としたものの、『映画 妖怪ウォッチ』を抑え、邦画NO.1の座をキープしている。
・『8年越しの花嫁』公開2週目の週末も勢い衰えず、興収で邦画NO.1に
本作は、1週目の週末土日2日間（12月16日、17日）で興収2億6298万9100円を突破し、邦画実写作品ではNO.1スタートを記録。2週目の週末土日2日間（12月23日、24日）では興収2億4566万6900円と、興収では『映画 妖怪ウォッチ シャドウサイド 鬼王の復活』を抜き去り邦画NO.1に躍り出ていた。
3週目となる週末土日2日間（12月30日、31日）では1億5266万6800円とやや数字を落としたものの、『映画 妖怪ウォッチ』を抑え、邦画NO.1の座をキープしている。
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